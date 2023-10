Drame des bonbonnes de gaz : Les assurances du Gouvernement Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la sortie des membres de la famille victime de l’explosion d’une bonbonne de gaz et le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, déplorant « le mutisme et l’absence » de soutien de l’État dans le drame de Derklé, le porte-parole du Gouvernement a apporté des précisions. « Des gens disent que l’État est resté […] Suite à la sortie des membres de la famille victime de l’explosion d’une bonbonne de gaz et le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, déplorant « le mutisme et l’absence » de soutien de l’État dans le drame de Derklé, le porte-parole du Gouvernement a apporté des précisions. « Des gens disent que l’État est resté silencieux dans ce drame. Je voudrais préciser que ce n’est pas le cas, car l’État a toujours été présent, puisque Birame Faye, le ministre en charge de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, s’est rendu chez la famille des victimes avec le Gouverneur et le Préfet de Dakar avec l’appui nécessaire venant de l’État du Sénégal », a déclaré Abdou Karim Fofana. De son avis, l’autre point est que l’État a un autre rôle à jouer. « La justice est en train de faire une enquête sur le dossier. D’ailleurs, les bouteilles de gaz et tout le matériel qui a servi à cet effet sont aujourd’hui déposés chez le procureur pour une enquête », a-t-il souligné sur la Rfm. Huit décès à Derklé A rappeler que l’explosion d’une bonbonne de gaz survenue à Derklé, un quartier dans la banlieue de Dakar, le 15 septembre, a enregistré une huitième victime avec le décès d’un jeune garçon qui était en soins intensifs, a annoncé, lundi, le chef de l’Etat. ‘’C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Babacar Diouf, qui était en soins intensifs, suite à l’explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé, le 15 septembre 2023’’, a indiqué Macky Sall sur son compte X (anciennement twitter). ‘’La perte du jeune Babacar porte le bilan des personnes décédées à huit (8), faisant de cet accident une grande tragédie pour la famille Diouf et pour toute la nation sénégalaise. A la famille éplorée, je réitère mes sincères condoléances et leur assure de tout mon soutien’’, a ajouté le chef de l’Etat.



