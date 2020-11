Drame: deux personnes sont mortes dans un incendie dans le village de Médjo. Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie d’une rare violence a fait deux morts entre 20 et 21 heures, ce dimanche 15 novembre, dans le village de Médjo de la commune de Dialambéré dans la région de Kolda. Il s’agit d’une femme et de son enfant, rapporte nos confrères de Dakaractu La femme était en train de vendre de l’essence […] Un incendie d’une rare violence a fait deux morts entre 20 et 21 heures, ce dimanche 15 novembre, dans le village de Médjo de la commune de Dialambéré dans la région de Kolda. Il s’agit d’une femme et de son enfant, rapporte nos confrères de Dakaractu La femme était en train de vendre de l’essence dans son bâtiment alors qu’il y avait une bougie allumée à côté du bidon. C’est au moment de d’embouteiller l’essence pour son client que le feu s’est déclenché rapidement. Et en un clin d’œil tout le bâtiment a pris feu et la femme et l’enfant ont été consumés mortellement par le feu. Les habitants de la concession qui ont entendu les cris de ces derniers au milieu des flammes n’ont rien pu faire. Elle laisse derrière elle des fils et des petits fils, mais surtout une consternation et un émoi profond.



Source : Source : https://letemoin.sn/drame-deux-personnes-sont-mort...

