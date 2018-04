Drame du stade Demba Diop : Le jeune Bara Fall relaxé

La Cour suprême a ordonné mercredi la libération de Bara Fall, le jeune garçon arrêté pour apologie du crime, au lendemain du drame du stade de Demba Diop. Une décision que son avocat Me Moussa Sarr considère comme une "deuxième chance" donnée à son client, qui a commis une « erreur de jeunesse ». « Dans l’affaire de l’Uso, Bara Fall n’était pas au stade. C’est un garçon qui vient de sortir de la majorité. Dans les réseaux, il s’amusait, il était dans une sorte d’insouciance et puis il a envoyé un mail », plaide l’avocat.



Il s’empresse d’ajouter que « c’est un soulagement et ça va permettre au garçon de reprendre l’école ». « C’est un jeune qu’il faut donner la chance d’aller reprendre ses cours et a placé dans la société et permettre à ses parents à continuer d’assurer son éducation », ajoute Me Sarr.



Pour rappel, suite au drame à Demba Diop, le 15 juillet 2017, Bara Fall a publié un commentaire sur sa page Facebook pour se féliciter de la mort des 9 supporters du Stade de Mbour. « On s’en fout. Ils ont eu ce qu’ils méritent, 9 morts, tous Mbourois. Je suis fier d’être ouakamois. » Un message qui a suscité l’indignation chez les internautes qui ont fait des captures d'écran et exigé l’arrestation de son auteur. Un message parmi tant d’autres, qui a suscité une vague d’indignation. Il sera arrêté quelques jours plus tard par la police après l’ouverture d’une enquête par le Procureur de la République.













Ndèye Rokhaya Thiane