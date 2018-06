Drame du stade Demba Diop : Le procureur de la République corse le dossier

Dans l’affaire du drame du stade Demba Diop qui avait fait huit morts et près d’une centaine de blessés, le juge d’instruction a déjà clôturé le dossier. Alors qu’on s’achemine vers l’ouverture d’un procès, le procureur de la République réclame de nouvelles inculpations.



Selon les informations du journal « Libération », le parquet de Dakar a adressé un réquisitoire supplétif pour demander au doyen des juges, l’inculpation pour coup et blessures volontaires de neuf des dix inculpés dans le cadre cette affaire. Jusque-là une seule personne a été inculpée pour ce délit. Il s’agit du joueur Djibril Guèye, écroué en même temps que les autres. Parallèlement, renseigne le journal, le parquet a fait un pourvoi en cassation suite à la liberté provisoire accordée au président des supporters de l’Us Ouakam, Mamadou Timéra et ses deux co-inculpés, Moustapha Ndoye et Thiama Laye.



Les mis en cause à l’exemption du joueur, Djibril Guèye, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et homicides involontaires