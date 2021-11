Drame en Suède: Après Falla Paye, un sénégalais poignarde ses enfants et les jette du haut de leur immeuble C'est un drame qui s'est passé pour la communauté sénégalaise vivant en Suède. En effet, un compatriote a commis des violences sur ces enfants, l'un d'eux succombant à ses blessures.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021

Une semaine après le drame qui a ému tous les sénégalais avec Falla Paye, un autre sénégalais s'est mis en évidence en Suède avec plus de "chance" pour ses enfants que ceux du Docteur qui sont tous morts.



Le compatriote, selon Les Echos a poignardé ses enfants avant de les jeter du haut de leur immeuble.



La fille, en soins intensifs, entre la vie et la mort. Moins de chance cependant pour le garçon qui a succombé à ses blessures.



Après son forfait, il s'est lui-même poignardé, mais sa vie n'est pas en danger.

