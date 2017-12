Drame familial : Une femme poignardée par son époux à Liberté 6

On a frôlé de justesse un drame familial, avant-hier soir, au quartier de Liberté 6. En effet, une dispute entre un couple a failli déboucher sur une tragédie.



Puisque le mari n’a rien trouvé de mieux à faire que de poignarder son épouse. Pour ce qui est de la genèse des faits, il faut noter avant tout le couple est marié depuis quelques années et a eu deux enfants, dont l’un est décédé, rapportent des capteurs.

Il se trouve donc que dimanche soir, une violente altercation a opposé la femme à son mari. Et c’est à l’issue de cette dispute que le mari a poignardé son épouse à plusieurs endroits du corps.



Selon des témoins de la scène, l’époux aurait utilisé des tessons de bouteille pour blesser son épouse. Mais quoi qu’il en soit, nous dit-on, la jeune dame a perdu beaucoup de sang.



Très mal en point du reste, elle a été assistée par ‘’les voisins qui lui ont porté secours et l’ont évacuée à SAMU municipal’’, après avoir attendu en vain l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Mais finalement, compte tenu de son état, elle a été admise aux urgences de l’hôpital général de Grand-Yoff, où elle lutte actuellement pour sa vie.











