Drame sur fond de jalousie: on en sait un peu plus sur le meurtre de Christopher Aurier, l'ancien arrière droit du PSG

Un homme a été mis en examen jeudi soir pour meurtre et détention d'arme après la mort de Christopher Aurier dans la nuit de dimanche à lundi, devant un établissement de nuit situé à Toulouse, a indiqué le parquet à France Bleu Occitanie. Il devait ensuite être placé en détention provisoire. L'ancien joueur de Lens, frère de Serge, a reçu une balle dans la poitrine. Il avait tenté de fuir avant de s'effondrer et de succomber à ses blessures à l'hôpital.



" C’est une histoire de fille , a expliqué Serge Aurier, jeudi, dans une interview à "La Dépêche". Il (Christopher, ndlr) parlait avec une ex d’il y a bien longtemps. Son nouveau copain voulait qu’il arrête. Christopher ne lui répondait pas. Il l’ignorait. Il (le tireur présumé) est parti acheter à manger. Il est revenu et il lui a tiré dessus ." L'ancien arrière droit du PSG avait joué avec Tottenham deux jours après le drame.



Le meurtrier présumé, défavorablement connu des services de police, serait né dans les années 90. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était fortement alcoolisé. Christopher Aurier avait 26 ans. Formé au RC Lens, qu'il avait rejoint en compagnie de son frère, il n'avait pas réussi à percer au plus haut-niveau. Une marche blanche sera organisée en sa mémoire, samedi à 14h à Toulouse.











Avec RMC Sport