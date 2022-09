Drame sur l'axe Bandia - Campement Nguekhokh: Un accident fait 4 morts et 8 blessés graves Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| Un accident d'une rare violence s'est produit sur l'axe Bandia- Campement - Nguekhok, ce mardi, dans la matinée. Il s'agit d'une collision entre un véhicule Dacia et un 4x4. Le bilan est de quatre (4 morts) et huit (8) blessés.



