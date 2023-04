Drapeau du Chef de l’Etat en Lutte: La 23e édition prévue du 12 au 14 mai à Saint-Louis

Le Ministre des sports, Yankhoba Diattara, a présidé, hier, à la Gouvernance, une réunion du Comité régional de développement (Crd), consacrée aux préparatifs à la 23e édition du drapeau du Chef de l’État. Un évènement très attendu à Saint-Louis, prévu du 12 au 14 mai 2023. Initialement prévue du 6 au 8 mai 2023, la […]

Le Ministre des sports, Yankhoba Diattara, a présidé, hier, à la Gouvernance, une réunion du Comité régional de développement (Crd), consacrée aux préparatifs à la 23e édition du drapeau du Chef de l’État. Un évènement très attendu à Saint-Louis, prévu du 12 au 14 mai 2023.

Initialement prévue du 6 au 8 mai 2023, la 23e édition du Drapeau du Chef de l’État se déroulera finalement du 12 au 14 mai 2023 à Saint-Louis, plus précisément au stade Mawade Wade de Médina-Courses, dans le faubourg de Sor. Les acteurs de la lutte sénégalaise et de nombreux autres sportifs se préparent activement pour assister à cet événement. Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a d’ailleurs présidé, hier, à la Gouvernance, une réunion du Comité régional de développement (Crd), consacrée aux préparatifs de l’événement. S’adressant ensuite à la presse, il a émis le souhait de voir le Chef de l’État et la Première Dame, Mme Marième Faye Sall, présider cette manifestation. « Nous les attendons à l’ouverture ou à la clôture de l’événement et nous y travaillons avec le maire Mansour Faye, qui a manifesté une grande disponibilité pour nous accompagner dans le cadre de l’organisation de cette 23ème édition du Drapeau du Chef de l’État », a dit le Ministre. En présence de l’Adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives, Mme Fatou Moctar Fall, le Ministre des Sports s’est réjoui des dispositions prises par les autorités administratives, municipales, le Cng de lutte, le Crg et les chefs de services régionaux de l’administration déconcentrée, en vue d’assurer un succès éclatant à cet événement.

Le Ministre Yankhoba Diatara a laissé entendre que les spécificités et les sonorités locales des départements de Saint-Louis, Dagana et Podor, seront prises en compte dans l’organisation de cet événement. « Nous allons renouer avec la parade du Fanal, la caravane des Signares et autres activités culturelles qui ont marqué la belle histoire de Saint-Louis », a-t-il déclaré. L’innovation de taille qui sera apportée à cette organisation, a-t-il précisé, sera la participation des petites catégories, qui permettra de préparer dans de bonnes conditions les 4èmes Jeux olympiques de la Jeunesse d’été, qui se dérouleront à Dakar, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Yankhoba Diatara a enfin plaidé pour la relance de la lutte traditionnelle dans la région du Nord, l’accélération de la mise en œuvre du programme national de construction et d’équipement des 26 stades départementaux. « Nous envisageons d’intégrer dans ce projet la réhabilitation des services régionaux et départementaux des sports existants », a souligné Diatara.

Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant)

