Drogue saisie à l'Ucad: Abdoulaye Sow réagit Le nouveau Directeur du Centre des œuvres universitaires (Coud), a réagi après l’arrestation d’étudiants à la chambre 39 du pavillon D de l’Ucad, pour détention et trafic de chanvre indien.

« Notre rôle est de protéger et de sécuriser les étudiants. Nous devons donc voir ce qui se passe à l’intérieur de l’Université pour permettre aux étudiants d’être dans les meilleures conditions sécuritaires et de travail possibles. C’est pourquoi nous demandons à nos agents de procéder à des opérations de sécurisation dans l’université », a déclaré Abdoulaye Sow au micro de la RFM depuis le Caire où il se trouve.

« Quand la drogue a été découverte, j’ai demandé qu’on les arrête et qu’on appelle la police, parce ce genre de délit est du ressort de la police », a ajouté le vice-président de la FSF, soulignant que « dans 3 à 4 mois, vous allez voir des changements notables à l’Ucad ».



