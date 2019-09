Drogue saisie au Port: Le couple d'Allemands et les Italiens sont libres

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) et les deux Italiens (le capitaine du navire Mattera Borgia Pasquale et son compatriote (Paolo Almalfitano), impliqués dans l’affaire de la drogue saisie au Port, sont désormais libres.





Ces derniers, arrêtés et mis sous mandat de dépôt, ont bénéficié, hier jeudi, d'une liberté provisoire accordée par le Doyen des juges. Mais, L’As précise qu’ils sont placés sous contrôle judiciaire.





Dans cette affaire de drogue, 12 personnes ont été arrêtées, dont la dernière reste le transitaire Mathew Fall. Ce dernier a été arrêté mercredi 4 septembre à Guédiawaye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos