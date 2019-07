Drogue saisie au Port: Le doyen des juges retourne le dossier à l’Ocrtis

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

Le juge premier cabinet d’instruction qui hérite le dossier relatif à la drogue saisie au Port de Dakar a commencé ses investigations. Au-delà de l’information judiciaire qu’il a ouverte, le juge Samba Sall a confié l’enquête à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).



D’après L’Observateur, cette décision va permettre aux policiers-enquêteurs de poursuivre l’enquête et éventuellement, de remonter la chaîne de complicité de tout ce réseau de trafic international de cocaïne, pour pouvoir le démanteler. « Ils chercheront aussi à savoir les ramifications internationales du trafic et de tracer la nouvelle route de la drogue, puisqu’un narcotrafiquant français détenu à Dakar, serait au cœur de l’affaire », écrit le journal.



Pour rappel, c’est environ 1 036 Kg de cocaïne qui avaient été saisis entre le jeudi 27 et le samedi 29 juin 2019. Au début de l’affaire, 15 personnes ont été arrêtées par la police et la douane. Seulement, neuf (9) d’entre elles avaient été formellement été en cause. Il s’agit de deux Allemands, deux Italiens, un Français (libéré) et quatre Sénégalais. Quant aux derniers précités, deux ont été placés sous mandat de dépôt et les deux autres, inculpés et placés sous contrôle judiciaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos