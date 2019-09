Drogue saisie au Port : Les passeports du couple allemand et des Italiens confisqué par le Procureur

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) qui supervisait la drogue saisie au Port, le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), libérés, sont cloués à Dakar.



D’après Libération, le Procureur, malgré les pressions énormes de leurs Ambassades respectifs, s’est opposé à la restitution de leurs passeports, saisis par la Douane. Ces derniers, n’étant pas sous contrôle judiciaire comme révélé par la presse, voulaient quitter le pays. Alors que le dossier est toujours en instruction.



