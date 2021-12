Droit à la protection sociale : Le réseau international dresse un tableau sombre de la situation sociale des travailleurs.

Entre manquements et défaillances dans la mise en œuvre des politiques et mesures prises par le gouvernement, le Réseau international sur le droit de la protection sociale dresse un tableau sombre de la situation sociale des travailleurs.



En conférence de presse ce mardi, le réseau a égréné un chapelet de doléances qui impactent négativement la protection sociale, notamment la faiblesse des ressources affectées à la protection sociale et en particulier à la couverture maladie universelle, la répartition sélective des subventions de cotisation des membres des mutuelles de santé, entre autres...

