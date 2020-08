Droit de diffusion contre droit de poursuite: le Groupe Canal toujours dans son bras de fer, mais fait face à un écueil du droit et des soupçons Dans une requête datée du 30 juillet 2020 introduite au Tribunal du Commerce Hors classe de Dakar, le Groupe Canal + International a de nouveau assigné en référé le consortium sénégalais de distribution de câble Safinatoul Amal. Le bras de fer dans la distribution des chaînes de Sport qui seraient une exclusivité de BeIn Sport, dont les droits de diffusion ne s’étendent pas au Sénégal, est toujours là. Mais Droit de diffusion contre Droit de poursuite, le Groupe Canal est selon la partie adverse, face à un écueil du droit sénégalais et de sombres soupçons…

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans la requête de Canal + International, il y est souligné que « Toute diffusion en totalité ou en partie sur ce territoire (ne peut résulter que d’un piratage du signal de ces chaînes .



Cinq tribunaux dont 2 à Dakar et trois à Saint-Louis, ont donné raison au Groupe Canal+ Mais leur constat est que le Groupe Safinatoul Amal n’a jamais changé dans sa position, avec la distribution d’autres chaines Thema comme Novelas et des chaines sportives, sans aucun droit de diffusion.



100. 000 000 FCFA réclamés pour chaque match ou film diffusé…



C’est ainsi que le Groupe Canal toujours dans son bras de fer, a demandé au Président du Tribunal du Commerce Hors classe de Dakar d’astreindre le Consortium sénégalais de distribution de câble Safinatoul Amal à payer 100. 000 000 FCFA pour chaque match ou film diffusé.



Pour le Groupe Canal + cette somme réclamée s’explique par la volonté de contraindre Safinatoul Amal au respect des règles appliquées au Sénégal, et rappelées plusieurs fois aux Câblodiffuseurs



Un grand écueil du droit et des doutes sur le pourquoi de cette offensive

Mais réagissant à ces faits évoqués, un défenseur du Consortium sénégalais de distribution de câble Safinatoul Amal soulève un grand écueil du droit et des doutes sur le pourquoi de cette offensive du Groupe Canal+



D’abord selon lui, il existe deux Be In Sport Média, le groupe qui est la maison mère et qui est établie au Qatar, son autre démembrement est le Be In Sport présent dans les pays occidentaux et arabes, sous forme de société locale, (Ex Be iN Sport Maroc, Be In Sport France…) mais n’existant nulle pas en Afrique noire.



Ce défenseur rappelle que selon les accords entre les pays, une société française a le droit d’ester en justice au Sénégal contre une autre société sénégalaise, ce qui n’est pas le cas de Be In Sport Média.

Selon lui, ce qui se passe en réalité est que Canal + voulant faire du territoire sénégalais sa chasse-gardée, se cache derrière Be In Sport France pour attaquer au nom de la maison mère Be In Sport Média tout diffuseur.



Parce que le Groupe est conscient qu’entre la Maison mère et le Sénégal aucun accord juridique n’existe pour poursuivre une Société Sénégalaise. C’est maintenant qu’à partir de cet amalgame que Canal+ veut enterrer les diffuseurs, en réclamant des sommes astronomiques pour un arrêt de ces programmes qui ne lui appartiennent pas.



Au-delà même des soupçons de corruption pèsent lourdement sur cette affaire, car, selon, nul doute n’est que le Groupe Canal 6+ a mis de lourds moyens pour faire pencher la justice de son côté..



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos