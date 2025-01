Droit de grève et ordre public : L’appel du Président Faye pour un équilibre harmonieux Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Jeudi, le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie solennelle marquant le début de l’année judiciaire 2025, en présence des magistrats, avocats, greffiers et autres acteurs du système judiciaire, à la Cour suprême. Le thème principal de cette rentrée, « Droit de grève et préservation de l’ordre […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Jeudi, le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie solennelle marquant le début de l’année judiciaire 2025, en présence des magistrats, avocats, greffiers et autres acteurs du système judiciaire, à la Cour suprême. Le thème principal de cette rentrée, « Droit de grève et préservation de l’ordre public », a lancé une réflexion sur l’équilibre entre l’exercice des libertés fondamentales et la nécessité de maintenir la stabilité sociale. Dans son discours, le Président Faye a rappelé l’importance du droit de grève comme un acquis démocratique essentiel à la protection des droits des travailleurs. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’encadrer ce droit pour qu’il n’entraîne pas de perturbations de l’ordre public ou de la continuité des services vitaux, tels que la santé, l’éducation et la sécurité. Il a également souligné la nécessité d’une meilleure concertation entre les différents acteurs sociaux et institutionnels, afin de prévenir les conflits et éviter les situations de blocage qui pourraient nuire à l’unité nationale. Des solutions telles que le renforcement des mécanismes de médiation et d’arbitrage ont été évoquées, en insistant sur le rôle des syndicats dans la responsabilisation de leurs membres. Le Président Faye a conclu en appelant tous les acteurs (État, travailleurs, employeurs) à collaborer pour préserver la paix sociale et renforcer la cohésion nationale. Il a réaffirmé son engagement en faveur d’un Sénégal de justice, de liberté et de prospérité, où l’intérêt général prévaut sur les intérêts individuels. Cette cérémonie a ainsi ouvert une réflexion globale sur les défis à venir, dans un contexte marqué par des revendications sociales croissantes. Le discours du Président Faye souligne la volonté de la justice sénégalaise de créer un équilibre entre les libertés individuelles et l’intérêt général.



Source : Source : https://atlanticactu.com/droit-de-greve-et-ordre-p...

