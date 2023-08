Droits TV : Canal+ va diffuser les matchs de Sadio Mané et CR7 en Saudi Pro League … Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|





Le groupe Canal + a décroché les droits du championnat d’Arabie saoudite. D’après Le Parisien, le coup d’envoi de la nouvelle saison de la Saudi Pro League prévu ce vendredi, va être diffusé en France.



Canal+ a annoncé mardi avoir acquis les droits de diffusion du Championnat d’Arabie saoudite de football. L’accord court « pour les deux prochaines saisons » pour l’Hexagone et l’Afrique, précise le communiqué du groupe.



Cependant, impossible de savoir pour l’heure si l’intégralité des matchs sera diffusée et quelles affiches seront privilégiées.Avec l’arrivée de nombreux joueurs issus de championnats européens au Moyen-Orient, la Saudi Pro League pourrait devenir très attractif cette saison.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Droits-TV-Canal-va-diffu...

Accueil Envoyer à un ami Partager