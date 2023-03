Droits civiques et politiques: Amnesty International révèle une nette dégradation Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| Amnesty International a publié son rapport annuel de 2022/2023 sur la situation des droits humains dans le monde. Ledit document souligne une nette dégradation des droits civiques et politiques á travers le monde. Un constat qui n’épargne pas le Sénégal où les droits á la liberté d’expression et de manifester ont été restreints. Seydi Gassama révèle que cette année encore, les enfants ont été forcés à mendier. Et, il n’a pas manqué de donner son avis sur le bracelet électronique.



