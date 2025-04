Droits de douane: Washington se croit hors des "règles" du droit économique international, dénonce Moscou

La Russie a dénoncé mercredi, la décision du président américain Donald Trump d'imposer de lourds droits de douane à de nombreux pays, notamment la Chine, une attitude qui "montre" que Washington se croit hors des "règles" du droit économique international.



" La dernière décision douanière de la Maison Blanche (...) viole les règles fondamentales de l'OMC, et montre que Washington ne se considère pas lié par les normes du droit commercial international ", a dénoncé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors de son briefing hebdomadaire.



Il s'agit d'une rare critique du gouvernement russe visant les Etats-Unis, depuis le rapprochement russo-américain initié mi-février par le président Donald Trump, après son retour au pouvoir.



Mercredi, les Etats-Unis ont relancé la panique sur les marchés mondiaux, avec une nouvelle salve de droits de douane pour des dizaines de pays, dont un taux de plus de 100% à la Chine, qui a promis une réponse "ferme et vigoureuse".



La guerre douanière entre Washington et Pékin " est d'autant plus inquiétante, qu'elle concerne les deux principales économies mondiales ", a alerté Maria Zakharova, dénonçant le " protectionnisme tarifaire unilatéral " décidé par Donald Trump.



" Nous suivons de près l'évolution de la situation ", a-t-elle poursuivi, mettant en garde contre " des répercussions négatives" sur les marchés mondiaux.



La patronne de la Banque centrale de Russie (BCR), Elvira Nabioullina, a indiqué de son côté que l'institution monétaire " prendra en compte ", ce " nouveau risque important ".



" Il est encore très difficile de déterminer où (ces changements) mèneront l'économie mondiale et comment ils affecteront la Russie ", a-t-elle toutefois tempéré.



Quelque 60 pays au total, dont les 27 Etats membres du bloc européen, sont concernés par ces surtaxes supplémentaires voulues par Donald Trump, entrées en vigueur à 4h 00 GMT.



Mardi, le ministère russe des Finances s'était inquiété des "risques" d'une baisse de ses revenus, sur fond de chute des prix du pétrole, à la suite de la guerre commerciale lancée par les Etats-Unis, à laquelle s'ajoute une annonce de l'Opep d'une hausse plus marquée qu'attendu de sa production.



Or, près d'un tiers du budget fédéral russe en 2025, doit provenir de la vente des hydrocarbures, dont principalement le pétrole, une rentrée financière vitale pour Moscou, pour poursuivre l'attaque à grande échelle que son armée mène en Ukraine depuis plus de trois ans.















