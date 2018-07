Droits télé : menacée par la Rts, Econet veut se défausser sur GFM Alors que l’on pensait que l’affaire des droits de retransmission de la coupe du monde 2018 était derrière nous, il semble qu’elle doive revenir en surface. En effet, à cause d’une menace de plainte de la RTS, Econet cherche à se défausser sur GFM.

Quand, sous l’égide du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et en présence de la CNRA, un conclave a rassemblé la RTS et le GFM pour enfin dépasser les billes nées de l’acquisition des droits de retransmission des matches de la Coupe du monde par les deux groupes de presse, l’on estimait que cette affaire était dépassée. Mais, elle revient au goût du jour par le biais d’une menace de plainte brandie par Econet, le détenteur de ses droits pour l’Afrique Subsaharienne.



En effet, s’estimant flouée par Econet qui lui aurait promis l’exclusivité des droits au Sénégal, la Rts aurait décidé de saisir la justice.

Dès lors, étant en porte-à-faux avec la Rts, Econet, qui a reconnu avoir donné des droits similaires au GFM par le biais de la TFM, de l’Obs Tv et Kwese Free Sport Sénégal, tente d’atteindre ces derniers en se défaussant sur leur partenaire ANTV. Ce qui semble paradoxal à quelque deux matches de la fin de cette édition de la Coupe du monde.



Depuis quelques temps, Econet qui serait très remontée contre la Fifa, cherche à se sortir de ce qui est devenu pour lui « le bourbier sénégalais ». Elle s’acharne ainsi à « chercher la petite bête », estime-t-on du Côté d’ANTV.



Tout serait parti de la lettre circulaire signée du conseil général de Econet, Philip Leavesley, datée du 26 juin 2018 et adressée à Racine Tall, DG de la Rts, à Saidu Khalidu de ANTV (partenaire de GFM), à la CNRA et à la Fifa.



Pour leur part, ANTV et GFM considèrent avoir rempli tous leurs engagements vis-à-vis d’Econet mais aussi de leurs partenaires, notamment les sponsors qui les ont accompagnés. Et surtout atteint leur chalenge premier : offrir aux téléspectateurs sénégalais l’opportunité de vivre pleinement la Coupe du monde.











