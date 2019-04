Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Du Prytanée militaire à la DGID : Cheikh Bâ, la chevauchée fantastique d’un énarque d’exception Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 17:46 | | 2 commentaire(s)| Nommé à la tête de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), en novembre 2014, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ est un pur produit de la maison. Avec Cheikh Bâ, la Direction générale des Impôts et des Domaines a su relever le défi avec une progression spectaculaire, en termes de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales. Parcours d’un homme du sérail…



1er prix du Concours général de philosophie en 1984



Lauréat du 1er prix du Concours général de philosophie en 1984, Cheikh Tidiane Bâ est ce qu’on peut appeler une tête bien faite. Et depuis son stage au Centre des Services Fiscaux de Thiès en 1992, Cheikh Tidiane Bâ a gravi avec fulgurance les échelons, en étant respectivement Chef de l’Inspection 8 de Dakar Plateau 2 (1993), Chef de l’Inspection 5 de Dakar Plateau 2 (1994- 1997) et Chef de l’Inspection 2 de Dakar Plateau 1 (1997-2000).



C’est ainsi que logiquement, Cheikh Tidiane Bâ a été nommé en 2001-2002, Chef de la section « services » du Centre des Grandes Entreprises, avant de devenir en 2002-2005, le Chef du Bureau de la Fiscalité du Centre des Grandes Entreprises.



En 2005-2007, Cheikh Bâ devient le Chef du Centre des Professions Libérales en 2007- 2009, puis Chef du centre des services fiscaux de Grand-Dakar en 2009 - 2011 et Chef du Centre des Grandes Entreprises en 2011-2012.



Plus de 1 200 milliards de recettes fiscales en 2017



A partir de ce moment, sa carrière va prendre son envol puisqu’il devient le Directeur du Recouvrement en 2012-2014, puis Directeur des Services Fiscaux Spécialisés en 2014… et aujourd’hui, DG des Impôts et Domaines.



Cheikh Tidiane Bâ est donc ce qu’on peut appeler un homme du sérail. Et Cheikh Tidiane Bâ a beaucoup innové et réformé à la Direction générale des Impôts et des Domaines.



Avec Cheikh Bâ, la Direction générale des Impôts et des Domaines a su relever le défi avec une progression, en termes de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales.



L’enfant de la Médina a impulsé comme sacerdoce, un engagement sans faille de ses services et un culte de la performance qui ont permis de passer de 800 milliards de francs Cfa en 2013 à un plus de 1 200 milliards en 2017, n’eût été la décision du Président Macky Sall de ne pas répercuter la hausse du prix du baril sur le prix de l’énergie et des hydrocarbures.

Ancien Directeur des Services Fiscaux Spécialisés (DSFS)



Cet ancien Directeur des Services Fiscaux Spécialisés (DSFS) qui est né et a grandi dans le quartier mythique de la Médina, une pépinière de dandys, est aussi un sportif dans l’âme, ancien membre du Comité directeur de la Fédération Sénégalaise de Football. Ce qui explique certainement sa jeunesse et sa bonne humeur à fleur de peau.



Rappelons que c’est à l’école primaire Médina 5 de Dakar que Cheikh Bâ fait ses humanités jusqu’au CEPE (1977), avant d’intégrer le Prytanée Militaire de St- Louis (1978), suite à un concours très sélectif.



Bac Série C, mention « Assez bien » en 1984



Au Prytanée Charles N'Tchoréré, le jeune Cheikh Bâ y réussit tour à tour le DFEM (1982) et le Bac Série C, mention « Assez bien » (1984), avant de revenir à Dakar pour entrer à l’université Cheikh Anta Diop (1985).



Auparavant, le Directeur général des Impôts et des Domaines s’était même payé le luxe d’un 1er prix de philosophie au prestigieux Concours général des meilleurs élèves du Sénégal en 1984. What else ?



A l’aise dans les lettres, Cheikh Bâ a pourtant eu paradoxalement une maîtrise es sciences économiques, option gestion, mention « assez bien » en 1989.



Toutefois, le tournant de sa carrière professionnelle a été son admission au sélectif concours d’entrée à l’ENAM devenu aujourd’hui ENA en 1990.



Cheikh Ahmed Tidiane Bâ sera ainsi recruté en 1992 dans l’administration fiscale. Et ce fut la chevauchée fantastique d’un énarque d’exception.



Diplômé en formation en « entrepreneuriat-jeunesse de la CONFEJES (1988) et en programmation et politiques financières du FMI (2006), Cheikh Bâ a été aussi le plus jeune Directeur de la DGID (Direction générale des Impôts et des Domaines). What else ?















