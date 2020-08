Du nouveau dans l'affaire de la fille tuée par son père : Le Douanier délire et justifie son acte meurtrier

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire de la fille de 6 ans tuée, de façon atroce, par son père, dimanche dernier détient son lot de secrets.



Le colonel des douanes, Mouhamadou Sall aurait dit aux gendarmes qu’il serait investi d’une nouvelle mission consistant à sauver l’humanité pour justifier son acte. Le premier acte de sa mission, révèle-t-il, est de «sacrifier» sa fille Mansoura, dont le nom renvoie à un hommage à Serigne Mansour Sy, défunt Khalife général des Tidianes.



D’après Libération, il a demandé aux gendarmes enquêteurs de ne pas regarder le sang de sa défunte fille. Et sa femme, portant le nom de Khadija, épouse du prophète Mohamed (PSL), avait un rôle à jouer dans cette mission.



Ainsi, les gendarmes, constatant ses délires, l’ont conduit à l’hôpital psychiatrique de Fann sous bonne escorte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos