Du nouveau et plus de détails sur le naufrage des migrants dans le Gandiol : Les corps de 4 filles et 2 garçons retrouvés Le bilan est de plus en plus triste à Gandiol. Suite au chavirement d’une pirogue chargée de candidats à l’émigration clandestine, les recherches avaient extrait 5 corps sans vie, des eaux. Ce samedi, le bilan a évolué nous informe "iGFM"...

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Octobre 2023

Le décompte est de plus en plus macabre à Gandiol, après le chavirement, dans la nuit de mercredi à jeudi, d'une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine. Ce samedi, le bilan des opérations de recherches est passé à 6 corps sans vie.



« On vient de voir encore un autre corps, qui est un garçon. Donc, au total, on a retrouvé 6 corps. Il s’agit de 4 filles et deux garçons », a indiqué l’adjoint au maire de la commune de Gandiol.



