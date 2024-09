Du nouveau sur l’échiquier politique sénégalais : Aly Ngouille Ndiaye annonce la création du Parti PSD Njariñe Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre et figure politique de premier plan au Sénégal, a officiellement annoncé la création de son propre parti politique : le Parti pour la Souveraineté et le Développement, Jiitël Njariñu Reewmi (PSD Njariñe).

Cette initiative fait suite à de nombreuses consultations avec ses militants et responsables de la coalition, au cours desquelles une volonté claire de fonder une nouvelle formation politique s’est dégagée.



Selon l’annonce, le PSD Njariñe se veut un acteur clé dans le renforcement de la démocratie au Sénégal et le développement endogène du pays. Ce parti s'engage également à animer le paysage politique et à participer aux futures échéances électorales.



Dans son communiqué, Aly Ngouille Ndiaye a aussi lancé un appel à tous les militants, sympathisants et sympathisantes pour qu'ils se mobilisent et contribuent à la massification du nouveau parti.



« Nous comptons sur cette mobilisation pour faire du PSD Njariñe un pilier de la démocratie sénégalaise et un levier pour le développement de notre nation », a-t-il déclaré.



