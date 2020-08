Du nouveau sur les accusations de corruption au sein de la justice : Les magistrats entendus par les enquêteurs L’Inspection Générale de l’Administration et de la Justice (IGAJ) a démarré ses auditions dans l’affaire des accusations de corruption entre le juge Yaya Amadou Dia et le président de la Cour d’Appel de Kaolack, Ousmane Kane. D’après « l’Obs » le procureur général près la Cour d’appel de Kaolack, Alpha Ousseynou Dial, a été entendu en premier par les enquêteurs de l’IGAJ.

Ensuite, tour à tour, le magistrat Ousmane Guèye, conseiller au sein de la même juridiction, puis, le président de la Cour d’Appel de Kaolack, Ousmane Kane -qui a porté plainte- ont fait face aux enquêteurs l’IGAJ.



Lors de son audition, il est revenu sur son différend avec le juge Amadou Yaya Dia, lequel serait né d’une faute technique commise par son accusateur qui aurait refusé de la réparer quand son supérieur le lui a demandé.



Les auditions se poursuivent aujourd’hui avec celle du juge Amadou Yaya Dia, ainsi que la déposition du président de chambre Souleymane Sy.



Après la démission fracassante du président de la Cour d’appel de Kaolack Me Ousmane Kane, le mardi 18 août dernier ; le Juge Yaya Amadou DIA, après avoir accusé réception de sa lettre de démission, lui avait servi une réponse écrite, l’accusant de corruption dans une affaire qu’il avait en charge.

Ecoeuré, le magistrat démissionnaire n’a pas hésité à porter plainte pour laver son honneur.



Avec Rewmi

