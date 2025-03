Duke Buchan III nommé ambassadeur des États-Unis au Maroc

Donald Trump a annoncé ce samedi la nomination de Duke Buchan III en tant qu’ambassadeur des États-Unis au Maroc, via son réseau Truth Social. Cette décision survient après le retrait de Puneet Talwar, qui avait annoncé son départ juste avant l’entrée en fonction de Trump en tant que 45ᵉ président des États-Unis.



« Je suis heureux d’annoncer que Duke Buchan III sera l’ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Maroc. Il jouera un rôle clé dans le renforcement de la paix, de la liberté et de la prospérité entre nos deux nations », a déclaré Donald Trump, félicitant chaleureusement le diplomate et sa famille.



Âgé de 60 ans, Duke Buchan III est un homme d’affaires et diplomate. Titulaire d’un diplôme en économie et en espagnol de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC-CH), il a ensuite obtenu un MBA à la Harvard Business School en 1991.



Fondateur de Hunter Global Investors, une société spécialisée dans la gestion d’actifs et les investissements internationaux, il possède une vaste expérience dans le secteur financier.



Duke Buchan III a été nommé par l’administration Trump en 2017 ambassadeur des États-Unis en Espagne et à Andorre, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2021. Sa nomination au poste diplomatique au Maroc intervient alors que les relations entre Washington et Rabat se sont intensifiées, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et des investissements.



Le Maroc, un allié stratégique des États-Unis en Afrique du Nord, joue un rôle central dans la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme. Les relations bilatérales ont été marquées ces dernières années par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par les États-Unis, une décision prise sous l’administration Trump.



La nomination de Duke Buchan III devra encore être confirmée selon les procédures en vigueur.



Apanews