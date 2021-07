Dures conditions de travail et de vie, salaires misérables : vers une grève des travailleurs de Aftu Frustrés par leurs dures conditions de travail et de vie avec des salaires misérables, les travailleurs de l’Aftu en colère contre leurs employeurs, comptent aller en grève de 48 heures dès ce lundi. L’As

Ils déplorent également le mutisme des ministres Mansour Faye, Samba Sy et Mariama Sarr à qui ils demandent d’intervenir pour recadrer leurs employeurs qui refusent de respecter le protocole d’accord signé en février 2019.



Pour rester avec la grève des travailleurs de Aftu , les trois secrétaires généraux des syndicats de ces travailleurs sont convoqués au Commissariat central de police de Dakar.



Ces derniers ont contacté «L’As» pour l’informer que les convocations concernent Cheikh Oumar Sy, Amadou Samb et Oumar Seck Diop. Les secrétaires généraux des syndicats considèrent cette convocation par téléphone et sans notification écrite comme une tentative d’intimidation.



