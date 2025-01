E-Media : La Direction générale invite les travailleurs à des concertations

Alors que certains agents du groupe Emedia Invest continuent de chercher ailleurs après des mois sans salaire, la direction générale de la maison de presse a sorti un communiqué pour appeler les travailleurs à des concertations en vue de trouver une solution à la crise.



Dans un message rendu public à l'occasion du Nouvel An, Alassane Samba Diop et ses collaborateurs affirment ne pas occulter la réalité, mais se refusent à la polémique, soulignant que, par nécessité, l’appel du devoir justifie une quête permanente de solutions.



"Pas un jour sans cette recherche, que nous diversifions pour échapper à la versatilité d'une clientèle assujettie", a déclaré la direction générale du groupe, invitant "l'ensemble du personnel (journalistes, techniciens, administratifs) au ressaisissement afin d'ouvrir un espace de concertations centré sur la reprise effective du travail et l'exploration de pistes pour régler les affaires en suspens".



Selon les responsables, une stratégie prometteuse se dessine dans cette économie d'attention, qui est propre aux médias.



Ils appellent également "les actionnaires à prendre les décisions adéquates pour permettre à l'entreprise de poursuivre son développement, au grand bonheur de ses effectifs et du public". Car, comme l'indique ce document, "le groupe E-Media est une réalité tangible qui doit occuper toute sa place dans le paysage médiatique sénégalais et africain".

