E-Sports: La Confédération Africaine des Sports Electroniques (CASE), voit le jour (Photos)

Le mardi 26 septembre 2023 a été porté sur les fonts baptismaux La Confédération Africaine des Sports Electroniques (CASE). À la suite de l’invitation envoyée par la Fédération Sénégalaise des Jeux Électroniques et Sports Immersifs actuellement Comité National de Promotion du E-Sport sous tutelle du Ministère des Sports à 45 délégués de pays africains mandatés par leurs États respectifs, s'est tenue les 25 et 26 septembre 2023 à Dakar, l'Assemblée Générale constitutive pour laquelle, la fin des travaux ont connu une fin heureuse avec un vote à l'unanimité des pays pour la création de cette organisation continentale de promotion, de formation et de développement des Jeux

Electroniques & Sports Immersifs ainsi que leurs activités connexes.



Un Comité d’organisation panafricain composé des pays suivants a été au cœur de l’organisation :

- - Nigéria

- Ghana

- Maurice

- Zimbabwe

- Côte d’Ivoire

- Sénégal



La Confédération Africaine des Sports Electroniques (CASE), a pour mission, entre autres, de coordonner, de développer, d'initier toute action de représentation, d'éducation, de formation, de diffusion, de promotion de la pratique de l’Esport partout en Afrique. Pour le choix du président, les pays ont voté et décidé à l'unanimité de mettre à la tête de cette organisation continentale M. Samba Bathily PDG du Groupe Africa Development Solutions (ADS).

La Confédération Africaine des Sports Électroniques (CASE), a réparti les pays du continent en six

zones :



(1) Zone Nord - (2) Zone Ouest A – (3) Zone Ouest B – (4) Zone Centre – (5) Zone centre Est (6) Zone Sud

Parmi les (13) Treize membres du comité exécutif, (10) dix pays ont été nommés. Les membres

restants seront désignés à une date ultérieure

- Comores

- Cameroun

- Congo

- Ghana

- Côte d’Ivoire

- Cabo - Verde

- Mali

- Maurice

- Madagascar

- Somalie

_____________________________________________

Fédération Sénégalaise des Jeux Electroniques et Sports Immersifs actuellement

CONAPES « Comité National de Promotion du E-Sport » | www.esport.sn | contact@esport.sn

Lors de son discours de clôture, M. Samba Bathily, le tout nouveau Président du CASE, s’est engagé

à développer les activités autour du Gaming et de l’Esport sur tout le continent. A travers son Groupe

ADS, il annonce le financement à hauteur de 50%, le coût de mise en place des Centres de Formation

« HP Gaming Garage », dans un pays de chaque zone de la Confédération Africaine des Sports

Electroniques (CASE) dans un premier temps.



De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie de clôture parmi lesquelles :

- Monsieur Souleymane Astou Diagne Directeur du Cabinet du Ministre de la Communication,

des Télécommunications et de l’Économie Numérique.

- Monsieur Ousseynou Dieng, Directeur de la Communication du Ministère de la Communication,

des Télécommunications et de l’Économie Numérique ayant procéder à la clôture de la fin des

travaux de l’Assemblée Générale.

- Monsieur Cheikh Bakhoum le Directeur Général du Sénégal Numérique SA, premier partenaire

de la Fédération Sénégalaise Des Jeux Électroniques actuellement CONAPES qui a mis à

disposition de l'organisation fédérale, les 45 espaces Sénégal Services qui sont dédiés à la formation

et aux compétitions autour de l’Esport.

- La présence du Groupe Orange Middle East Africa représenté par M. Issa Sene Directeur

Sponsoring de ladite zone, qui a été présent tout le long des travaux.

- Le Directeur Général de Smart Africa, M. Lancina Koné et M. Amadou Gallo Fall Président de la

Basket-ball Africa League (BAL) et Senior Vice-président de la NBA, qui ont eu à prononcer des

messages de soutien à l'égard des participants.

- Monsieur Mathieu Faye Vice-Président de la FIBA Afrique et Président de la Zone Afrique de

l’ouest

- Mayank Dhingra Senior Education Business Leader Europe, Afrique et Moyen Orient à HP



L’Assemblée Générale Constitutive pour la mise en place d’une Confédération panafricaine autour du Esport et ses activités et métiers connexes a été organisée sous l’égide de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, du Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique de la République du Sénégal et le parrainage du Groupe ADS et par la Fédération Sénégalaise des Jeux Électroniques et Sports Immersifs actuellement Comité National de Promotion du E-Sport (CONAPES), sous tutelle du Ministère des

Sports et plusieurs d’autres structures africaines similaires légalement constituées (Fédérations, Comités etc).



Des institutions telles que l'Unesco, HP Éducation Middle East and Africa, VISA, la FIBA Afrique, le Conseil du Sport de l’Union Africaine, la Fédération sénégalaise de basketball, le Comité Olympique Sénégalais ainsi que de grandes institutions mondiales de Esport notamment plusieurs personnalités de l'univers des jeux vidéo ont pris part à la manifestation.



Pour plus d’informations, contactez : M. Mamadou Kane au +221 77 894 13 58 /

M. Boubacar Ba au +221 77 485 72 64 / M. kofi sika LATZOO +221 70 946 24 89

_____________________________________________

Fédération Sénégalaise des Jeux Electroniques et Sports Immersifs actuellement

CONAPES « Comité National de Promotion du E-Sport » | www.esport.sn | contact@esport.sn



MINISTÈRE DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION DES

TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE

NUMERIQUE

|

PRESS RELEASE __________________________________________________________

Dakar, October 4, 2023

The Confederation of Electronic Sports Africa (CESA) was founded on Tuesday September 26, 2023.

Following an invitation sent by the Ministry of Sports to 45 delegates from African countries

mandated by their respective states, the Constitutive General Assembly was held on September 25

and 26, 2023 in Dakar, ending with a unanimous vote by the countries to create this continental

organization for the promotion, training and development of Electronic Games & Immersive Sports

and their related activities.

An Organizing Committee made up of the following countries was at the heart of the organization:

- Nigeria

- Ghana

- Mauritius

- Zimbabwe

- Ivory Coast

- Senegal

The mission of the CASE “Confédération Africaine des Sports Électroniques” is, among other things,

to coordinate, develop and initiate any action to represent, educate, train, disseminate and promote

the practice of Esport throughout Africa. To choose the president, the countries voted unanimously

to appoint Mr. Samba Bathily CEO of the Africa Development Solutions (ADS) Group as head of this

continental organization.

CASE has divided the continent's countries into six zones:

(1) North Zone - (2) West Zone A – (3) West Zone B – (4) Central Zone – (5) Central Est Zone (6) South Zone

Among the (13) Thirteen members of the executive committee, (10) ten countries were named. The

remaining members will be appointed at a later date.

- Comoros

- Cameroon

- Congo

- Ghana

- Côte d’Ivoire

- Cabo Verde

- Mali

- Mauritius

- Madagascar

- Somalia

_____________________________________________

Fédération Sénégalaise des Jeux Electroniques et Sports Immersifs actuellement

CONAPES « Comité National de Promotion du E-Sport » | www.esport.sn | contact@esport.sn

In his closing speech, Mr. Samba Bathily, the newly appointed Chairman of CESA, pledged to

develop Gaming and Esport activities across the continent. Through his ADS Group, he announced

that 50% of the cost of setting up "HP Gaming Garage" training centers would initially be financed in

one country in each zone of the The Confederation of Electronic Sports Africa (CESA)

Numerous personalities attended the closing ceremony, including:

- Mr. Souleymane Astou Diagne, Director of the Cabinet of the Minister of Communication,

Telecommunications and the Digital Economy

- Mr. Ousseynou Dieng, Director of Communication at the Ministry of Communication,

Telecommunications and the Digital Economy, who closed the General Meeting.

- Mr. Cheikh Bakhoum, Managing Director of Sénégal Numérique SA, the first partner of the

Fédération Sénégalaise Des Jeux Électroniques, currently CONAPES, which has made available to

the federal organization the 45 Sénégal Services spaces dedicated to Esport training and

competitions.

- The presence of the Orange Middle East Africa Group, represented by Mr. Issa Sene, Sponsorship

Director for the zone, who was present throughout the proceedings.

- The Managing Director of Smart Africa, Mr. Lancina Koné and Mr. Amadou Gallo Fall President

of the Basketball Africa League (BAL) and Senior Vice President of the NBA, who delivered

messages of support to the participants.



- Mathieu Faye Vice-President of FIBA Africa and President of the West Africa Zone

- Mayank Dhingra Senior Education Business Leader Europe, Africa and Middle East at HP

The Constitutive General Assembly for the establishment of a Pan-African Confederation around

Esport and its related activities and professions was organized under the aegis of His Excellency, Mr.

Macky SALL, President of the Republic of Senegal, the Ministry of Communication, des

Télécommunications et de l'Économie Numérique de la République du Sénégal and the

sponsorship of the ADS Group, and by « Fédération Sénégalaise des Jeux Électroniques et Sports

Immersifs », currently « Comité National de Promotion du E-Sport » (CONAPES), under the aegis

of the Ministry of Sports, and several other similar legally constituted African structures (Federations,

Committees, etc.).



Institutions such as Unesco, HP Education Middle East and Africa, VISA, FIBA Africa, the Sport

Council of the African Union, the Senegalese Basketball Federation, the Senegalese Olympic

Committee, as well as major global esport institutions, including several personalities from the world

of video games, took part in the event.