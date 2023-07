E-territoires "XARALA YOU BESS YI CI GOX GOXANE YI" : l’ADL parie sur le numérique pour booster le développement local.

Dans le cadre de sa mission de transformation positive des territoires vers un développement durable, le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, à travers l'Agence de développement local, a lancé officiellement Les journées E-territoires "XARALA YOU BESS YI CI GOX GOXANE YI".

La cérémonie qui s'est déroulée ce Mardi 11 Juillet 2023 en présence du ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, des élus locaux, des maires, des président conseil départemental et universitaires a servi de cadre d'échanges et de réflexion sous la thématique " Intercommunalité numérique comme outil de mise en place de réseaux territoriaux et de mutualisation des moyens : quelle réponse pour les CT?".

Ces journées E-territoires qui se tiendront du 11 au 12 Juillet vont ausi dans le sens de matérialiser l'arrêté portant sur la viabilité des territoires, les rendre attractifs et faire des espaces de création d'emplois. "Il faut le dire, nous sommes dans les territoires. Et dans les territoires il y a ce que l'on appelle les écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, il y a des interactions entre des compétences, talents et des projets qu'il faut encourager", a fait remarquer le dg de l'Adl.

Abdoulaye Ndao qui estime que le développement local pour qu'il devienne une réalité le numérique peut nous y aider rapidement. "Le numérique est un facteur porteur d'avenir. Le numérique nous permet de gagner du temps, le numérique nous permet de faire des raccourcis.

Aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions. Nous voulons un Sénégal émergent l'horizon 2025. Nous voulons un senegal où il y a de l'inclusion du numérique. Et pour parler d'inclusion du numérique il est important de mettre le doit sur ce point important qui est la formation. Il s'agit pas simplement de prendre du matériel numérique et donné ça aux collectivités locales, non. Il faut les formés à l'utilisation. Le numérique est une échelle qui peut mener partout", a-t-il précisé en informant qu'ils vont engager une étude de diagnostic dans les territoires pour voir l'état des besoins en matière de numérique et définir des perspectives.