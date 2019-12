EDK de Saint Louis braquée: L'Association des gérants de Stations demande plus de sécurité

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Suite au braquage avec mort d’homme survenu à l’Edk de Saint-Louis, l’Association des gérants de stations-service du Sénégal, réclame plus de sécurité à l’Etat. Ladite entité considère qu’il est difficile de gérer une station. Le service à assurer à une certaine heure où la sécurité n’est plus à point, leur pose un problème.



Ainsi, les gérants de Station exhortent l’Etat à renforcer la sécurité, tout en regrettant l’attaque qui s’est produit à l’Edk de Saint Louis, occasionnant la mort d’un des braqueurs.



«Ce qui s’est passé à Saint-Louis est désolant. Nos personnels sont en insécurité permanente. On a beau renforcer la sécurité. Mais, les malfrats viennent toujours en masse», a décrié un des responsable de l’Association, Amadou Diop Sylla sur les ondes d’iRadio.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos