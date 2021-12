EDUCATION NON FORMELLE : L’Usaid appuie la mise en place d’un cadre stratégique

Selon un communiqué de presse, la structure, permettra un accès plus équitable à l’éducation à travers la promotion de parcours éducatifs alternatifs pour plus d’un tiers des enfants et jeunes non scolarisés.



« Le cadre servira de guide stratégique et opérationnel pour l’ensemble des bailleurs et acteurs intervenant dans le secteur de l’éducation non formelle », ajoute la même source.



Le projet Passerelles de l’Usaid est un projet quinquennal de 14.5 milliards de FCfa (25 millions de dollars) dont l’objectif est de promouvoir un accès équitable à l’éducation pour les enfants non scolarisés dans quatre régions du sud du Sénégal (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou).



Le projet propose des parcours alternatifs d’éducation non formelle répondant aux besoins des communautés et des enfants. Il intervient également dans des établissements scolaires ciblés, en vue de promouvoir l’enseignement des compétences de la vie courante, et former les enseignants et les directeurs d’école à l’apprentissage socio-émotionnel, à la violence fondée sur le genre en milieu scolaire, et à la promotion d’un environnement d’apprentissage sécurisé.

