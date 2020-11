EL HADJI DIOUF : "LE PLUS DUR A ETE FAIT" Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 07:53 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-numéro onze des Lions, El Hadji Ousseynou Diouf, ne boude pas son plaisir suite à la qualification d’Aliou Cissé et ses poulains à la 16e participation du Sénégal sur 33 possibles à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Au passage, l’ex-goléador sénégalais dont le record de buts en sélection, 21, vient d’être battu par Sadio Mané, ne tarit pas d’éloges à l’endroit de ce dernier, de même que du nouvel entrant Franck Kanouté. Diouf est si séduit qu’il lui prédit un brillant avenir. La qualification en poche, il invite les joueurs à continuer le travail afin "d’aller ramener la Coupe au Cameroun". Réaction ! "Félicitation aux joueurs, au staff, à la fédération et aux Sénégalais. Parce que le plus dur a été fait. On avait deux objectifs : venir de gagner ici comme l’entraîneur n’y avait jamais perdu, et empocher aussi la qualification. Chose faite. Je crois qu’aujourd’hui qu’une grande Institution du football comme le Sénégal ne pouvait pas se permettre de ne pas participer à une Coupe d’Afrique et de ne pas se donner une chance d’aller la gagner. Ce qui a été déterminant, il faut féliciter aujourd’hui toute l’équipe mais mention spéciale à Sadio. Parce que sur un effet de jeu, il a fait éclater son talent, son génie, il a marqué le but qu’il nous fallait pour nous amener à la Coupe d’Afrique. Mais aussi j’ai vu une équipe sénégalaise sérieuse, très compacte avec un milieu de terrain, le jeune Kanouté, excellent. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un joueur élégant surtout, un futur grand joueur. Le Sénégal a toujours eu de grands milieux de terrain, en pensant à Oumar Gueye Sène, Gana Gueye aujourd’hui. Mais il faut se dire qu’on a vu un très grand Kanouté sur ce match là. Et espérons et prions pour lui que ça continue. Pour son premier match, il a montré qu’il était un joueur de classe et un futur très grand joueur. Maintenant, nous notre rôle c’est de dire aux gamins de continuer à travailler. On a été finalistes, au minimum pour la CAN à venir c’est d’être encore finalistes, et notre souhait aujourd’hui, c’est d’aller en finale d’abord. Et en finale, on aura un objectif précis qui est d’aller gagner la CAN au Cameroun". Rappeler que Diouf fait partie du staff des Lions.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32380-el-hadji-di...

