EL MALICK NDIAYE PLAIDE POUR UNE PROTECTION RENfORCEE DU LITTORAL SENEGALAIS

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé …

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé ce jeudi l’ouverture du Panel des parlementaires sur la résilience du littoral sénégalais et la protection de ses ressources naturelles. Organisé par le Réseau des parlementaires pour l’environnement (REPES), cet événement coïncide avec le renouvellement du bureau du réseau.

Dans son discours, El Malick Ndiaye a insisté sur la nécessité pour les parlementaires de s’impliquer davantage dans la législation environnementale. Il a souligné l’urgence d’accélérer l’adoption de la loi sur le littoral afin de lutter contre l’érosion côtière et l’occupation anarchique des zones littorales. Rappelant le rôle stratégique du Parlement, il a insisté sur l’importance du contrôle législatif et de l’initiative parlementaire pour faire face aux défis écologiques. Le Président de l’Assemblée a également évoqué la Convention sur la protection du milieu marin en Afrique de l’Ouest et du Centre, précisant que plusieurs États œuvrent à la ratification de ses protocoles additionnels. Il a en outre invité le REPES à s’intéresser au rapport Who Owes Who d’Action Aid, qui chiffre à 36 000 milliards de dollars la dette climatique des pays industrialisés envers l’Afrique. En marge du panel, El Malick Ndiaye a reçu une délégation de parlementaires mauritaniens, témoignant de l’intérêt régional pour ces enjeux cruciaux.

Source : https://letemoin.sn/2025/02/23/el-malick-ndiaye-pl...