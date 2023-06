EL MALICK NDIAYE, SECRÉTAIRE NATIONAL À LA COMMUNICATION DE PASTEF: « Nos équipes ont recensé 26 décès, dont quatre qui ne sont pas encore identifiés »

Le Bureau politique du Pastef a fait une sortie hier pour répondre aux responsables des forces de l’ordre. En effet, après la sortie de la police pour indexer les actes d’infiltration de forces occultes lors des manifestations, Pastef, par la voix de son secrétaire national à la communication, a formellement démenti de tels propos. El Malick Ndiaye a rappelé leur engagement et soutenu que les patriotes ne reculeront devant rien.







En conférence de presse, hier, les responsables du Pastef ont annoncé que, contrairement aux chiffres de la police, il y a eu plus de 16 décès lors des dernières manifestations. «Nos équipes ont recensé 26 décès et il y en a quatre qui ne sont pas encore identifiés», a soutenu El Malick Ndiaye.

Selon lui, malgré les contrevérités, les patriotes, même sur leurs lits d’hôpital, sont plus que jamais prêts à faire face à ce régime dictatorial. «Les blessés à qui nous avons rendu visite nous ont demandé de ne pas s’inquiéter de leur sort. Ils nous ont invités à nous occuper du président Ousmane Sonko qui est leur seul but, car ils disent qu’après leur guérison, ils reviendront. Idem pour ceux qui sont envoyés en prison».

S’adressant aux responsables de la mouvance présidentielle, El Malick Ndiaye prévient : «qu’ils sachent que l’intimidation ne passera pas. Rien ne nous fera reculer. Notre seul souci, c’est l’instrumentalisation des forces de l’ordre et de défense contre la population qui semble ne plus respecter les Fds. Nous invitons les forces de l’ordre à mettre tous ces nervis hors d’état de nuire, parce qu'ils salissent leur image auprès de la population», soutient El Malick Ndiaye.

Qui poursuit : «le ministre de l’Intérieur doit démissionner. En 2021, il parlait de forces occultes. Deux ans après, il nous reparle de ces mêmes forces occultes. Il devait depuis longtemps prendre toutes ses dispositions pour éviter l’entrée de ces forces occultes. Mais il ne l’a pas fait. Le ministre de la justice est responsable de tout ce qui se passe. On leur a confié tous nos pouvoirs et ils les utilisent pour nous torturer. Mais qu’ils sachent que nous ne reculerons pas, nous résisterons.»







Khadidjatou D. GAYE



Source : https://www.jotaay.net/EL-MALICK-NDIAYE-SECRETAIRE...