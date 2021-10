ÉLECTIONS LOCALES À GRAND-YOFF : La jeunesse républicaine porte la candidature de Nourou Niang

Le ton est donné! La jeunesse républicaine de Grand-Yoff, sans faire dans la dentelle, choisit le membre fondateur de l’Apr, M. Nourou Niang, candidat à la mairie de cette commune. Cette option a été révélée par leur responsable Baba Sané.



C’est décidé! Le responsable de l’Apr, M. Nourou Niang, est désigné candidat de la majorité présidentielle au fauteuil municipal de cette commune populeuse de Dakar par la jeunesse républicaine. Interpellé sur ce choix courageux, le responsable de la jeunesse républicaine de l’Apr en l’occurrence M. Baba Sané, estime que M. Niang est le candidat idéal. « Notre candidat aux élections locales est M. Nourou Niang. Nous l’avons choisi parce que c’est un Grand-Yoffois de souche. Il est né et a grandi à Grand-Yoff. Ici tout le monde le connaît contrairement aux autres. En plus il y a une réalité ici à Grand Yoff qui fait que la population vote toujours pour un vrai Grand Yoffois. Pour preuve prenons le cas de Mimi Touré en 2014: malgré son statut de premier ministre, elle a été battue par Khalifa Sall vu comme le fils de la commune. Il y a en effet plusieurs prétendants à la mairie, mais celui que la population adule c’est Nourou Niang parce qu’il a toujours répondu favorablement aux préoccupations de la population. C’est un homme disponible connu de tout le monde. Il aide le mouvement associatif, subventionne les Asc. Il ouvre sa porte à toutes les personnes, il participe à tout ce qui peut faire développer Grand Yoff alors qu’il ne bénéficie d’aucun privilège de l’Apr dont il est militant de première heure », a laissé entendre Baba Sané.







Poursuivant, le responsable de la jeunesse républicaine de Grand-Yoff soutient que toute autre candidature pourrait amener la population à sanctionner l’Apr et Benno. « Nous demandons au président de la République de confirmer Nourou Niang qui est resté fidèle et loyal. Sinon la population va prendre ses responsabilités. Certains leaders qui s'agitent ne sont même pas connus dans cette commune. Ils sont venus à Grand-Yoff pour trouver un refuge politique », ajoute Baba Sané. La jeunesse de Grand Yoff, qui appelle à voter Nourou Niang, dit prendre cette décision pour un éclatant succès électoral de Benno au soir des élections locales de 2022.

