ELLE S'APPELLE AIDA NDIAYE, 12 ANS, INTROUVABLE DEPUIS UNE SEMAINE Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2023 à 21:57 commentaire(s)| C'est une histoire déchirante qui a frappé la communauté ces derniers jours. Aida Ndiaye, une jeune fille de 12 ans, a disparu il y a une semaine et depuis, sa famille est plongée dans une angoisse insoutenable. Les proches d'Aida lancent un appel à l'aide, priant pour son retour en toute sécurité.



Depuis, sa famille et ses amis la cherchent sans relâche, espérant qu'elle soit retrouvée saine et sauve.



La disparition d'un enfant est une tragédie qui touche profondément le cœur de chaque membre de la communauté. Le désespoir de ses proches est incommensurable, et ils sollicitent l'aide de tous pour retrouver Aida. Si vous avez la moindre information sur sa disparition, veuillez contacter les numéros d'urgence suivants : 772126411 ou 776315318.



Chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la recherche d'Aida Ndiaye en partageant cette histoire et ces numéros de contact. Ensemble, nous pouvons aider à ramener cette jeune fille chez elle, où elle appartient.



La disparition d'un enfant est un rappel brutal de la vulnérabilité de nos proches. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille d'Aida Ndiaye en ces temps difficiles, et nous espérons sincèrement que sa disparition prendra fin par un heureux retour à la maison.



N'oublions pas que chaque enfant compte, et notre solidarité dans des moments comme celui-ci peut faire toute la différence.



Accueil Envoyer à un ami Partager