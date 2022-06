EMFPAI / Le Projet "Mille Femmes", estimé à 18 millions de dollars canadiens, pour une durée de 5 ans

Aujourd'hui est lancé le projet "Mille Femmes, je suis femme, j'existe, je participe", par le ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'IAnsertion, Dame Diop, en partenariat avec le Canada. Ce projet qui a pour but de former des femmes pour une autonomisation politique, économique et sociale, est estimé à 18 millions de dollars canadiens, pour une durée de 5 ans et intervient dans sept régions du Sénégal. Ceci s'inscrivant dans le Plan Sénégal émergent, la ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, réaffirme son engagement pour la réussite de ce projet. Par ailleurs, la coordonnatrice dudit projet revient sur les critères de sélection afin d'en bénéficier.