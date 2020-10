ÉMIGRATION CLANDESTINE

La gendarmerie et la marine nationale ont interpellé à Saint Louis, hier, 35 individus qui tentaient d’émigrer clandestinement. Il s’agit de 16 sénégalais et 14 guinéens de Conakry et 5 gambiens qui ralliaient l’Europe à l’aide d’une pirogue. Ils sont en garde à vue et seront entendus ce lundi.

La gendarmerie et la marine nationale ont interpellé à Saint Louis, hier, 35 individus qui tentaient d’émigrer clandestinement. Il s’agit de 16 sénégalais et 14 guinéens de Conakry et 5 gambiens qui ralliaient l’Europe à l’aide d’une pirogue. Ils sont en garde à vue et seront entendus ce lundi.

Source : https://letemoin.sn/emigration-clandestin/...