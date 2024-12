EMIRATS ARABES UNIS : CE QUE L'ON SAIT DES ÉCHANGES ENTRE LE PRESIDENT FAYE ET SON ALTESSE SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans tweet (X), jeudi, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dévoilé ses éhanges avec Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis. « C’est avec grand plaisir que j’ai été reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis« , a-t-il écrit. Et d’ajouter : « Ensemble, nous avons exprimé notre volonté commune de renforcer la coopération entre nos deux nations, notamment dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, le numérique, l’éducation et l’agriculture« . « Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour des partenariats innovants et bénéfiques pour nos peuples« , a-t-il conclu.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77451-emirates-arabe...

Accueil Envoyer à un ami Partager