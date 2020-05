Accueil Envoyer Partager sur facebook EN DIRECT - Coronavirus en France: 66 morts en 24 heures, la baisse des cas graves se poursuit Rédigé par la rédaction le 28 Mai 2020 à 13:42

Par [Stanislas Poyet]url:https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3580205 , [Roland Gauron]url:https://plus.lefigaro.fr/page/uid/270652 , [Jean-Julien Ezvan]url:https://plus.lefigaro.fr/page/uid/263734 , [Etienne Jacob]url:https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3051884 et [Laura Andrieu]url:https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3545231 Un groupe de séniors portant des masques protecteurs, assis sur un banc mercredi à Nantes. Loic Venance/AFP Hier à 22:02 Ce qu'il faut retenir de la journée Ce live est désormais terminé. Voici les informations à retenir de la journée. La chloroquine interdite . Le gouvernement a abrogé mercredi les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en France, hors essais cliniques, à la suite d'un avis défavorable du Haut conseil de la santé publique, selon un décret au Journal officiel. » [Mortalité accrue avec la chloroquine]urlblank:https://sante.lefigaro.fr/article/mortalite-accrue-avec-la-choloroquine/ Le second tour des municipales se dessine . Le dépôt des candidatures pour le second tour des élections du 28 juin prochain a été fixé du 29 mai au 2 juin, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur. S'exprimant à l'issue du Conseil des ministres qui a examiné les décrets nécessaires pour l'organisation du scrutin, Christophe Castaner a précisé que la campagne officielle débuterait «le 15 juin». » [Agnès Buzyn au Figaro: «J’ai pu apparaître comme un bouc émissaire»]urlblank:https://www.lefigaro.fr/elections/municipales/agnes-buzyn-au-figaro-j-ai-pu-apparaitre-comme-un-bouc-emissaire-20200527 UE : un plan de 750 milliards d'euros . La Commission européenne a présenté mercredi un plan de relance, dont 500 milliards seraient redistribués sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts, qui requiert l'unanimité des 27. La France espère un accord «début juillet» des 27 Etats membres. » [Comment les États vont financer le plan de relance européen à 750 milliards d’euros]urlblank:https://www.lefigaro.fr/international/comment-les-etats-vont-financer-le-plan-de-relance-europeen-a-750-milliards-d-euros-20200527 Feu vert des parlementaires à l'application StopCovid . Députés et sénateurs ont donné mercredi leur feu vert consultatif au déploiement de l'application, qui devrait être téléchargeable dès ce week-end et qui permettra de prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus. » [L’application StopCovid approuvée par députés et sénateurs]urlblank:https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/journee-cruciale-pour-l-application-stopcovid-20200527 Nouveau bilan en France . La direction générale de la Santé a livré le bilan quotidien de l'épidémie. 28.596 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le 1er mars (+66 en 24 heures). 15.680 personnes sont encore hospitalisées, et 32 cas graves ont été admis en réanimation depuis la veille. » [Faut-il croire à la fin prochaine de l’épidémie?]urlblank:https://www.lefigaro.fr/sciences/faut-il-croire-a-la-fin-prochaine-de-l-epidemie-20200526 » [Faut-il croire à la fin prochaine de l’épidémie?]urlblank:https://www.lefigaro.fr/sciences/faut-il-croire-a-la-fin-prochaine-de-l-epidemie-20200526 Hier à 22:01 StopCovid: après l'Assemblée, le Sénat approuve le traçage numérique Après l'Assemblée nationale, le Sénat dominé par l'opposition de droite a donné son approbation mercredi soir à l'application pour smartphone StopCovid, un outil de traçage numérique qui doit contribuer à freiner la propagation du coronavirus.

A l'issue d'un débat, 186 sénateurs ont voté pour (majorité du groupe LR, LREM, Indépendants), 127 ont voté contre (PS, CRCE à majorité communiste, majeure partie du RDSE à majorité radicale) et 29 sénateurs (essentiellement centristes) se sont abstenus.

Hier à 21:55 Plus de 100.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis Les Etats-Unis ont franchi mercredi le cap des 100.000 morts recensés du nouveau coronavirus, un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde, selon l'université Johns Hopkins.

Le premier mort du Covid-19 aux Etats-Unis avait été annoncé fin février. Le pays enregistre aujourd'hui près de 1,7 million de cas de nouveau coronavirus, dont quelque 385.000 personnes sont déclarées guéries, selon le comptage de cette université qui fait référence. Le nombre réel des décès et des contaminations est toutefois nettement plus élevé, estiment les experts.

Hier à 21:19 Déconfinement: la Belgique accélère le retour à l'école «encourageante» de la pandémie.

Les écoles maternelles de Belgique fermées à la mi-mars en raison du coronavirus pourront de nouveau accueillir leurs élèves à partir du mardi 2 juin, a annoncé mercredi soir le gouvernement belge en soulignant l'évolutionde la pandémie. Dans ce pays, le retour progressif à l'école, depuis le 15 mai, ne concernait jusqu'à présent que quelques niveaux de primaire et de secondaire jugés prioritaires.

Aucune date n'avait été fixée pour la réouverture des maternelles quand la Première ministre Sophie Wilmès avait annoncé fin avril un assouplissement très graduel des mesures de confinement.

Hier à 20:53 Les prix vont-ils flamber à cause des mesures sanitaires ? Cafés, restaurants, coiffeurs, billets de train, automobiles.... Allez-vous payer plus cher vos biens et services ? [Notre article à lire en cliquant ici]urlblank:https://www.lefigaro.fr/conso/les-prix-vont-ils-flamber-a-cause-des-mesures-sanitaires-20200527 . Hier à 20:52 Moscou repousse le sommet BRICS à cause du coronavirus La Russie a annoncé mercredi le report du sommet des cinq puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), initialement prévu en juillet à Saint-Pétersbourg, en raison de l'épidémie de coronavirus.

La réunion des dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai (Russie, Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan), également prévue en juillet à Saint-Pétersbourg, a elle aussi été reportée.

Hier à 20:31 Coronavirus au Brésil: vers une reprise graduelle de l'économie à Sao Paulo Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, a annoncé mercredi la reprise graduelle de l'activité économique de l'Etat le plus riche et peuplé du Brésil, mais aussi premier foyer de coronavirus du pays. «A partir du 1er juin, et pour 15 jours, nous maintiendrons le confinement, mais avec une reprise raisonnée de certaines activités économiques dans l'Etat de Sao Paulo», a dit M. Doria lors d'une conférence de presse. L'Etat, qui représente environ un tiers du PIB brésilien et compte 46 millions d'habitants, soit autant que l'Espagne, totalise 26% des morts de la Covid-19 du pays (avec 6220) et 22% de ses cas confirmés (83.625).

Hier à 19:45 Le Nevada autorise des combats de boxe et d'UFC à huis clos La boxe de retour à Las Vegas: la commission athlétique du Nevada a donné mercredi son feu vert pour la tenue de combats, organisés à huis clos par le promoteur Bob Arum (Top Rank), début juin à Las Vegas.

Deux soirées auront lieu les 9 et 11 juin au MGM Grand. L'affiche attendue constituera l'affrontement chez les poids plumes entre l'Américain Shakur Stevenson, invaincu en 13 combats (7 KO) et le Porto-Ricain Felix Caraballo (13 victoires 1 défaite, 2 nuls), le 9.

Les arts martiaux mixtes, sous licence de la plus importante ligue professionnelle UFC, ont également reçu le feu vert de la NSAC, qui a statué au lendemain de l'annonce faite par le gouverneur Steve Sisolak, qui a autorisé l'organisation d'événements sportifs sans public, après deux mois et demi d'interdiction en raison du coronavirus.

L'UFC pourra ainsi proposer une soirée de combat le samedi 6 juin dans sa propre salle, avec pour affiche un affrontement chez les welters entre l'Américain Tyron Woodley, ancien champion de la catégorie, et le Brésilien Gilbert Burns.

Hier à 19:39 Las Vegas: feu vert pour une réouverture des casinos le 4 juin Les casinos de Las Vegas, fermés depuis plus de deux mois à cause de la pandémie, vont pouvoir rouvrir progressivement à partir de la semaine prochaine à condition de limiter leur capacité et de mettre en oeuvre des mesures sanitaires appropriées, a annoncé le gouverneur du Nevada.

Le gouverneur Steve Sisolak a pris cette décision d'autoriser la réouverture des casinos à partir du 4 juin après s'être entretenu avec des experts sanitaires et la commission de contrôle des jeux du Nevada.

Hier à 19:17 Coronavirus: plongée dans un circuit de surveillance de l'épidémie De l’accueil des patients suspects au suivi de leurs contacts, les autorités sanitaires nous ont ouvert les portes d’un circuit de suivi des cas Covid. Notre reportage:



Hier à 19:02 Le Sénégal et le Tchad vont continuer de traiter leurs malades avec de la chloroquine Le Sénégal et le Tchad vont continuer à traiter les malades du Covid-19 avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à leur utilisation inefficace, voire néfaste, ont dit mercredi à l'AFP des responsables sanitaires.

«Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l'équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique», a écrit à l'AFP le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires. Le Tchad maintient «pour le moment» le protocole consistant à donner aux malades du Covid-19 de la chloroquine associée à l'antibiotique azithromycine, a déclaré le professeur Ali Moussa, chargé de prise en charge de pathologie.

Hier à 18:56 Royaume-Uni: la reprise économique risque d'être «plus longue et plus difficile» La reprise économique au Royaume-Uni risque d'être «plus longue et plus difficile» qu'anticipé, a averti mercredi Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), qui n'exclut pas de nouvelles mesures pour soutenir l'économie partiellement paralysée par la pandémie.

S'«il y a des raisons de croire que l'activité économique rebondira à un rythme plus rapide que lors de nombreuses récessions passées (...), il est également possible que le rythme de la reprise de l'activité soit limité par la prudence persistante des ménages et des entreprises, même si les mesures officielles de distanciation sociale sont assouplies», a-t-il ajouté dans une tribune publiée sur le site internet du journal The Guardian. Après avoir déjà assoupli sa politique monétaire, la Banque d'Angleterre reste prête à de nouvelles mesures.

Hier à 18:45 Zimbabwe: le nombre de cas de Covid-19 a doublé en deux jours Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé au Zimbabwe, avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de deux jours, parmi lesquels de nombreuses personnes de retour de l'Afrique du Sud voisine, a annoncé le gouvernement zimbabwéen mercredi.

«Le nombre de cas confirmés est de 132, contre 56 le 24 mai», soit «76 nouveaux cas en deux jours», selon un communiqué du gouvernement. «La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour» au Zimbabwe, en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisins, a précisé le gouvernement. Le nombre de décès imputé au Covid-19 reste inchangé avec quatre morts.

Hier à 18:30 Etats-Unis: les perspectives de reprise économique «très incertaines», selon la Fed Les perspectives pour l'économie américaine sont «très incertaines», et les entreprises du pays sont pour la plupart «pessimistes quant au rythme potentiel de reprise», selon une enquête de la Banque centrale américaine publiée mercredi.

De nombreuses entreprises interrogées par la Fed «espèrent une reprise de l'activité à mesure que les entreprises rouvriront», mais «les perspectives restent très incertaines et la plupart des contacts étaient pessimistes quant au rythme potentiel de reprise», souligne la Fed dans ce document.

Le Livre beige, publié toutes les six semaines par la Fed, relate la situation économique de l'ensemble des secteurs d'activité par région. Pour le réaliser, les entreprises ont été interrogées avant le 18 mai.

Hier à 18:18 Les prix vont-ils flamber à cause des mesures sanitaires? Cafés, restaurants, coiffeurs, billets de train, automobiles.... Allez-vous payer plus cher vos biens et services ?



Hier à 18:05 Le gouvernement envisage de permettre à la SNCF de commercialiser tous ses sièges Le gouvernement envisage de mettre fin à l'obligation pour la SNCF de ne commercialiser qu'un siège sur deux dans les TGV pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. «Il y a une réflexion sur le sujet», a-t-il déclaré sur RTL. Interrogé quant à savoir si le changement pourrait intervenir cet été, il a répondu positivement. «Il est certain que si la situation sanitaire continue de s'améliorer. (...) Il faudra effectivement assouplir les règles», a dit M. Djebbari.

Hier à 18:03 Le dispositif de traçage face à «moins de cas que prévu» Le dispositif de traçage mis en place par l'Assurance maladie pour retrouver les personnes ayant été en contact avec des patients infectés par le Covid-19 fait face à un nombre de cas «moins important que prévu», indique son directeur général dans un entretien à La Croix. «Le dispositif fonctionne bien mais fait face, pour l'instant, à un nombre de patients positifs et de cas contacts moins important que prévu», observe Nicolas Revel, qui y voit un signe «que la circulation du virus s'est largement ralentie».

Hier à 17:57 Foot: 4 nouveaux tests positifs en Premier League La troisième vague de dépistage du Covid-19, effectuée lundi et mardi sur 1.008 joueurs et membres de staff des clubs anglais, a révélé quatre nouveaux cas positifs dans trois clubs, a annoncé mercredi la Premier League. Cela porte à 12 le nombre de joueurs ou d'encadrants ayant contracté le coronavirus depuis le début des tests en début de semaine dernière. La Premier League ne révèle jamais l'identité ou le club des personnes infectées, mais il arrive que les équipes communiquent ensuite quand elles sont concernées, comme l'ont fait précédemment Burnley, Watford ou Bournemouth. Les personnes infectées vont s'isoler pendant sept jours, conformément au protocole mis en place pour la reprise de l'entraînement, a ajouté la Premier League. La Premier League a fait un grand pas, un peu plus tôt dans la journée, vers une reprise de la compétition avec l'autorisation des entraînements avec contact.

Hier à 17:40 Kadyrov assure être en bonne santé Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a assuré mercredi qu'il était «en bonne santé» et montré ses bras sans marques de perfusion, quelques jours après l'annonce par des médias de son hospitalisation à Moscou pour suspiscion de Covid-19. Ramzan Kadyrov est apparu sur la page Instagram d'un de ses collaborateurs, Akhmed Doudaïev, qui dirige la télévision régionale Grozny.TV, son propre compte Instagram ayant été supprimé.

Hier à 17:38 Travail: la crise du coronavirus fait émerger de «nouveaux vulnérables» La crise du coronavirus, qui a conduit à l'arrêt total et brutal de nombreux secteurs d'activité, fragilise considérablement les travailleurs vulnérables mais elle en frappe aussi de nouveaux qui risquent d'être «durablement impactés», selon une étude présentée mercredi par France Stratégie. Ces «nouveaux vulnérables», qui représentent environ 4,3 millions de personnes, travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, la culture ainsi que les transports. Ils ont vu leur activité professionnelle, «qui exige des rassemblements», «durablement arrêtée» et elle risque d'être «durablement impactée», selon l'organisme gouvernemental.

Hier à 17:33 La ministre de l'Education placée sous protection policière La ministre italienne de l'Education Lucia Azzolina a été placée sous protection policière après avoir reçu des menaces, a annoncé mercredi la police, deux jours après qu'un a autre membre du gouvernement a bénéficié de mesures similaires, dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Lundi, le vice-ministre de la Santé Pierpaolo Sileri a été placé sous protection policière après avoir été la cible de menaces concernant l'allocation de fonds publics pour lutter contre le nouveau coronavirus. Une protection policière a également été demandée mercredi pour le gouverneur de la Lombardie Attilio Fontana, qui a été qualifié d'«assassin» dans des graffiti à Milan et reçu des menaces sur les réseaux sociaux.

Hier à 17:18 En pleine pandémie, l'OMS lance sa fondation pour attirer des fonds privés L'OMS a lancé mercredi une fondation destinée à accueillir des fonds privés et des citoyens du monde entier, alors que Washington, premier bailleur de l'organisation, menace de lui couper les vivres pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est toutefois défendu de vouloir remplacer les Etats-Unis par cette fondation, expliquant que l'organisation planchait sur ce projet depuis 2018. Ce projet «n'a rien à voir avec les récents problèmes de financement», a-t-il insisté au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'OMS à Genève.

Hier à 17:13 Feu vert des députés à l'application StopCovid Les députés français ont donné mercredi lors d'un vote consultatif leur feu vert au déploiement de l'application StopCovid, qui devrait être téléchargeable dès ce week-end et qui permettra de prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus. La déclaration du gouvernement relative à l'application a été approuvée par 338 voix pour (215 contre). Dans l'hémicycle, les membres du gouvernement ont insisté sur l'importance de cette application à l'approche d'une nouvelle phase de déconfinement dont les grandes lignes doivent être présentées jeudi à 16h00 par le Premier ministre Edouard Philippe.

Hier à 17:07 Nouveau bilan en France: 28.596 morts, 1501 patients en réanimation La direction générale de la Santé a livré le bilan quotidien de l'épidémie en France. Voici les quelques chiffres à retenir :

-28.596 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le 1er mars (soit 66 décès supplémentaires en 24 heures), dont 18.260 en établissements hospitaliers. «En ce qui concerne les Etablissements sociaux et médico-sociaux, Santé publique France actualisera les données relatives aux décès vendredi 29 mai 2020», précise la DGS dans son communiqué.

-15.680 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 et 271 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 1501 malades atteints d’une forme sévère de Covid-19 sont hospitalisés en réanimation. 32 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif en réanimation, avec 54 malades de Covid-19 en moins par rapport à hier.

-4 régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes,Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 116 hospitalisations, dont 19 en réanimation.

-Depuis le début de l’épidémie, 101.017 personnes ont été hospitalisées, dont 17.839 en réanimation. 66.584 personnes sont rentrées à domicile.

Hier à 17:01 Washington amorcera son déconfinement vendredi La maire de Washington a annoncé mercredi qu'elle assouplirait dès vendredi les consignes de confinement imposées à la capitale fédérale américaine après 14 jours de baisse des transmissions du Covid-19, avec notamment l'ouverture des coiffeurs et des terrasses de restaurants. «Le virus est toujours dans notre ville, notre région et notre pays», a mis en garde la maire, Muriel Bowser, en annonçant le passage vendredi en phase 1 de déconfinement. Les autorités ont détecté 14 jours de «baisse soutenue dans les transmissions» du nouveau coronavirus, qui a fait 445 morts dans la capitale américaine, où 8.406 personnes ont été infectées sur quelque 700.000 habitants.

Hier à 16:43 Le basket français opte pour une saison blanche Pas de champion, ni de relégation ou de promotion: la Ligue nationale de basket a décidé de figer la saison 2019-20, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, et de repartir avec les 18 mêmes clubs d'Elite pour le prochain exercice. A l'issue d'un travail de plusieurs semaines en divers groupes, l'assemblée générale de la LNB a livré son verdict: pour la première fois dans l'histoire, il n'y aura pas de titre de champion de France décerné.

Hier à 16:38 Enedis voit un retour à la normale début septembre pour ses chantiers Enedis envisage un retour à la normale début septembre pour ses chantiers ralentis par la pandémie, a indiqué mercredi sa présidente, en marge de l'installation d'un nouveau transformateur électrique en plein Paris, en vue notamment des Jeux olympiques. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a poursuivi ses missions urgentes durant la pandémie de Covid-19 mais les gros chantiers en particulier ont ralenti. «Nous avions baissé très sensiblement nos activités de chantiers à l'extérieur et nous devons maintenant les reprendre de manière prioritaire», a indiqué à l'AFP Marianne Laigneau, présidente du directoire d'Enedis.

Hier à 16:33 Pour Copenhague, le plan de l'UE marque «le début des négociations» Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne pour affronter la crise économique marque le «début des négociations», qui ne s'annoncent pas faciles, a estimé mercredi le ministre danois des Affaires étrangères. «Les propositions d'aujourd'hui marquent le début des négociations. Nous allons nous battre pour défendre les intérêts danois. Toutefois, nous reconnaissons que - en fin de compte - nous devons trouver un compromis acceptable pour tous. Ce ne sera donc vraiment pas facile», a déclaré Jeppe Kofod dans un commentaire écrit transmis à l'AFP.

Hier à 16:30 Lancement d'un système de traçage en Angleterre Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi le lancement en Angleterre d'un système permettant de tracer les malades infectés par le nouveau coronavirus, afin d'accompagner un déconfinement progressif. Ce dispositif est au coeur de la stratégie de l'exécutif britannique pour assouplir le confinement en vigueur depuis plus de deux mois dans le pays, le deuxième au monde le plus endeuillé après les Etats-Unis avec 37.460 morts selon un bilan officiel mercredi (+412) - et plus de 46.000 en comptant également les cas suspects de coronavirus. Ce nouveau système de traçage sera assuré dès jeudi par 25.000 «traceurs» qui pourront tracer les contacts de 10.000 cas par jour. A partir de jeudi, toute personne testée positive devra communiquer ses interactions récentes aux équipes compétentes du service public de santé (NHS).

Hier à 16:20 La Suède déçue par le niveau élevé des subventions du plan de relance européen Le Premier ministre suédois Stefan Lofven a exprimé mercredi sa déception quant au niveau élevé des subventions proposées dans le cadre du plan de relance européen de 750 milliards d'euros pour la relance post-virus. Le futur fonds de relance, proposé mercredi par la Commission européenne, est composé de 500 milliards dédiés aux subventions et 250 milliards d'euros de prêts destinés à aider le continent après les dégâts importants causés par la pandémie de coronavirus. «Un fonds de relance qui aide les économies des pays à se remettre sur pied est nécessaire», a déclaré à l'AFP M. Lofven. «Toutefois, il est surprenant que la Commission européenne recommande maintenant que plus de 5.000 milliards de couronnes suédoises (500 milliards d'euros) soient versées sous forme de subventions, sans aucune demande de remboursement», a-t-il poursuivi dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Hier à 16:18 Crise sanitaire: les associations familiales redoutent une explosion du surendettement La crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales, risque d'aggraver fortement les problèmes de surendettement de nombreux ménages, a averti mercredi l'Union nationale des associations familiales (Unaf), qui prône des mesures de prévention, et davantage de souplesse de la part des créanciers. Le confinement «aggrave des difficultés préexistantes et met en péril des budgets ‘’sur le fil’’», prévient l'Unaf, qui gère le premier réseau de «points conseil budget» à destination des ménages. Pour l'association, il importe de «prévenir dès aujourd'hui le risque de basculement dans le malendettement et les privations de nombreuses familles».

Hier à 16:15 Tunisie: le championnat de foot reprendra à huis clos en août Le championnat tunisien de football reprendra à huis clos au mois d'août pour boucler la saison 2019-2020, après avoir été suspendu début mars en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi la Fédération tunisienne (FTF). Les entraînements pourront redémarrer, également à huis clos, début juin, a précisé à l'AFP le bureau de la FTF.



Hier à 16:13 Des couloirs aériens pour la reprise du tourisme Les couloirs aériens entre pays à faible risque de contagion de Covid-19 peuvent être un «premiers pas» pour permettre la reprise du tourisme mondial, a estimé mercredi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Ces corridors «sont des premiers pas pour établir de premières communications. (...) Ces couloirs vont se développer», a estimé le secrétaire général de cette agence de l'ONU basée à Madrid, Zurab Pololikashvili, lors d'une rencontre avec la presse internationale. En Espagne, l'archipel des Baléares appelle par exemple à utiliser cette solution pour permettre aux touristes allemands, très nombreux à y passer leurs vacances, à pouvoir y revenir le plus rapidement possible.

Hier à 16:05 Au Danemark, un robot pour réaliser les tests de dépistage Des chercheurs danois ont développé un robot capable de réaliser les tests de dépistage du Covid-19, a annoncé mercredi l'Université du Danemark du sud. Grâce à un bras jetable imprimé en 3D et automatiquement changeable entre chaque patient, le robot tient un écouvillon et touche l'endroit exact de la gorge où l'échantillon doit être prélevé avant de placer l'écouvillon dans un pot et d'en visser le couvercle, a expliqué le laboratoire de recherches. Le robot est actuellement à l'état de prototype mais un modèle utilisable sur le terrain est en cours de construction afin de commencer les tests sur les patients, a souligné à l'AFP le responsable du projet Thiusius Rajeeth Savarimuthu.





Hier à 15:59 Plan de l'UE: la France espère un accord à 27 pour «début juillet» La France espère un accord «début juillet» des 27 Etats membres de l'UE sur le plan européen de 750 milliards d'euros, même si les négociations s'annoncent «difficiles» avec les pays dits «frugaux» hostiles à ce plan, selon l'Elysée. La Commission a présenté mercredi un plan de relance allant jusqu'à 750 milliards d'euros, 500 seraient redistribués sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts, qui requiert l'unanimité des 27.

Hier à 15:44 La Bourse de Paris finit en nette hausse La Bourse de Paris a fini en nette hausse (+1,79%) mercredi, pour la troisième séance d'affilée, se montrant décidée à croire en une reprise économique, surtout après l'annonce d'un plan européen de 750 milliards d'euros. L'indice CAC 40 a engrangé 82,50 points à 4.688,74 points. La veille, il avait fini sur une hausse de 1,46%. Il totalise une progression de 5,4% depuis lundi.

Hier à 15:40 Le bilan en Espagne passe à 27.118 morts L'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait 27.118 morts en Espagne, soit un de plus que la veille, pour 236.769 cas confirmés de contamination, a annoncé mercredi le ministère espagnol de la Santé. Seulement 39 décès ont été annoncés au cours des sept derniers jours.

Hier à 15:37 Tennis: Roland-Garros se prépare pour l'automne Les séquelles de la pandémie de Covid-19 qui a obligé la Fédération française de tennis (FFT) à déplacer son tournoi fin septembre sont bien palpables. Mais début octobre, il y aura bien un champion 2020 de Roland-Garros, assure à l'AFP le vice-président de la FFT Jean-François Vilotte. : «A l'automne, on jouera Roland-Garros avec une jauge de public optimum pour permettre aux gens de respecter les gestes barrière», affirme-t-il. Un groupe de travail constitué de représentants des ministère des Sports et des Affaires étrangères, de la Préfecture, des autorités de santé et de Roland-Garros planche sur tous les scénarios.

Hier à 15:28 Au moins 200 incidents de violence contre des soignants depuis le début de la pandémie Au moins 200 incidents de violence contre des soignants ont été enregistrés depuis le début de la pandémie de Covid-19, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge mercredi, soulignant que cette violence «prend de l'ampleur». Face à cette situation, des dirigeants de 13 organisations médicales et humanitaires mondiales représentant plus de 30 millions de professionnels de la santé, parmi lesquelles le CICR, Médecins du Monde, la Fédération internationale des Hôpitaux et le Conseil international des Infirmières, ont publié une déclaration condamnant les attaques de plus en plus nombreuses dirigées contre des personnels et des établissements de santé dans le contexte de la pandémie.

Hier à 15:23 Amsterdam : Un marchand d'art offre un tableau en hommage aux victimes du coronavirus Le Rijksmuseum d'Amsterdam exposera dès sa réouverture lundi une nouvelle oeuvre dans sa collection, un tableau du XVIe siècle du peintre flamand Spranger, donné par un marchand d'art en hommage aux victimes du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le musée.

Hier à 15:19 Le plan de relance européen est «une base de négociations» Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a estimé mercredi que le plan de relance européen de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne pour affronter la crise économique était «une base de négociations» où «la part entre prêts et subventions» devait notamment être discutée. «La proposition de la Commission européenne est désormais sur la table comme base de négociations», a indiqué dans une réaction transmise à l'AFP le chef du gouvernement autrichien, qui compte parmi les dirigeants de l'UE opposés à tout principe de mutualisation des dettes entre les Etats membres.

Hier à 15:03 Football: un cas suspect de coronavirus à Bologne Le club italien de Bologne a annoncé mercredi qu'un membre de son staff pourrait être atteint du coronavirus et être dans l'attente d'un résultat définitif. «Dans l'attente de développements ultérieurs et par précaution, l'équipe reprendra dès demain les entraînements individuels et à des horaires différenciés, sans utilisation de locaux communs», ajoute le club, 10e du championnat avant son interruption en mars. «Si ce cas positif était confirmé, le groupe-équipe (joueurs et staff) serait placé en quarantaine », conclut le club. Cette annonce intervient à la veille d'une réunion entre le ministre des Sports Vincenzo Spadafora et les instances dirigeantes du football italien, à l'issue de laquelle doit être annoncé si et quand pourra reprendre le championnat d'Italie.

Hier à 14:56 Zambie: le ministre de la Santé testé positif au Covid-19 Le ministre zambien de la Santé, Chitalu Chilufya, a contracté le nouveau coronavirus, devenant le deuxième membre du gouvernement de ce petit pays d'Afrique australe à être infecté, a annoncé mercredi le secrétaire du gouvernement. «Je tiens à vous informer que le ministre de la Santé Chitalu Chilufya a passé un test Covid et que le résultat est positif», a déclaré Simon Miti lors d'un point de presse diffusé à la télévision. Le ministre de la Santé s'est désormais isolé, a-t-il précisé, appelant la population à respecter strictement les règles d'hygiène.

Hier à 14:54 Le gouvernement prendra des mesures en faveur des collectivités Le gouvernement ne baissera pas les dotations des collectivités locales et prendra des mesures pour les soutenir dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificatif (PLFR), a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Malgré les difficultés économiques provoquées par la crise sanitaire, «il ne faut pas faire les erreurs du passé et baisser les dotations» des collectivités, a déclaré M. Darmanin lors d'une séance de questions au gouvernement au Sénat.



Hier à 14:49 Fermeture d'un abattoir aux Pays-Bas Les autorités néerlandaises ont fermé mercredi un abattoir au centre des Pays-Bas où des travailleurs étaient entassés dans des camionnettes à l'encontre des directives sanitaires en vigueur pour contenir la pandémie du nouveau coronavirus. La police est intervenue sur le site du groupe Vion, à Apeldoorn (centre), après avoir constaté que le transport d'employés ne se faisait pas conformément aux directives mises en place par les autorités sanitaires, ont fait savoir les autorités régionales dans un communiqué.





Hier à 14:48 Plus forte hausse de cas de Covid-19 en une journée au Kenya Le Kenya a enregistré 123 cas de nouveau coronavirus entre mardi et mercredi, soit la plus forte hausse en 24 heures recensée depuis le début de l'épidémie, qui s'explique en partie par l'intensification du dépistage, ont annoncé les autorités sanitaires locales. C'est la première fois que plus de 100 cas sont recensés en une seule journée. Ces nouveaux cas ont été découverts pour l'essentiel dans la capitale Nairobi (85) et à Mombasa (24), la deuxième ville du pays sur la côte (est) et portent à 1471 le nombre total de cas positifs au Kenya depuis le début de l'épidémie.



Hier à 14:47 Perte d'autonomie: Véran promet des mesures «dans les prochaines semaines» Le gouvernement dévoilera «dans les prochaines semaines» des mesures en faveur de l'aide aux personnes âgées, en vue d'une adoption cet automne dans le prochain budget de la Sécurité sociale, a annoncé mercredi le ministre des Solidarités, Olivier Véran. Ce «plan» comprendra des «propositions concrètes, notamment dans le champ du grand âge», a précisé M. Véran lors du compte rendu du Conseil des ministres. Selon l'entourage du ministre, il s'agira notamment de commencer à définir le périmètre et le mode de financement de la future [«cinquième branche»]urlblank:https://www.lefigaro.fr/social/perte-d-autonomie-le-gouvernement-ouvre-la-voie-a-une-cinquieme-branche-de-la-secu-20200520 de la Sécurité sociale, que le gouvernement veut mettre sur pied à partir de 2024, pour couvrir le risque de perte d'autonomie liée au grand âge.



Hier à 14:41 Chypre promet de payer les soins des touristes ayant attrapé le Covid-19 sur l'île Chypre espère attirer les touristes déconfinés en promettant de couvrir les dépenses médicales de tout visiteur testé positif au nouveau coronavirus lors de son séjour sur l'île méditerranéenne, ont annoncé mercredi des responsables. Dans une lettre transmise aux voyagistes et compagnies aériennes, les ministères des Affaires étrangères, des Transports et du Tourisme ont détaillé les mesures sanitaires et protocoles mis en place pour la sécurité des touristes. Le gouvernement promet notamment de prendre en charge les coûts du logement, de nourriture mais aussi des soins médicaux si les touristes infectés par le virus tombent malades sur l'île. Selon la lettre, le voyageur n'aura à sa charge que le «coût du transfert à l'aéroport et du vol de rapatriement».

Hier à 14:38 La compagnie aérienne scandinave SAS reprendra ses vols en juin La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi qu'elle allait reprendre ses vols sur plusieurs destinations internationales et domestiques en juin, plus de deux mois après avoir cessé tout vol en raison de la pandémie de coronavirus. «Cela inclut principalement les vols domestiques dans et entre les pays scandinaves, mais les vols pour New York, Chicago et Amsterdam depuis Copenhague vont également reprendre», a indiqué SAS dans un communiqué.



Hier à 14:37 Rugby : les joueurs toulousains acceptent une baisse de salaire Le Stade toulousain et les joueurs de l'effectif professionnel ont trouvé un accord pour une baisse de salaire «d'un montant maximal de 15%» pour la saison prochaine», a annoncé mercredi le club champion de France de rugby. Cet accord, approuvé à l'unanimité précisent les Rouges et Noirs, «prévoit une baisse des salaires d'un montant maximal de 15% sur les rémunérations de l'effectif professionnel lors de la saison 2020-2021, à la condition d'une reprise normale des compétitions en septembre», explique le Stade toulousain dans un communiqué. Castres et Toulon ont déjà annoncé des accords similaires avec leurs propres joueurs afin d'aider les clubs, touchés par l'arrêt des compétitions en raison de la crise sanitaire et économique.



Hier à 14:33 La Suisse se déconfine à marche forcée La Suisse a présenté mercredi un nouveau plan de déconfinement intégrant l'ouverture de ses frontières à tous ses voisins à l'exception de l'Italie et un assouplissement des restrictions sur les rassemblements, l'épidémie de coronavirus montrant de signes de ralentissement. Le gouvernement suisse a autorisé dès samedi les rassemblements spontanés allant jusqu'à 30 personnes. En outre, dès le 6 juin, seront possibles toutes les manifestations publiques ou privées allant jusqu'à 300 personnes, une mesure qui devrait permettre aux nombreuses organisations internationales présentes à Genève, comme l'ONU, de retrouver une certaine normalité.

Hier à 14:32 Plan de l'UE: les négociations «pas conclues» lors du prochain conseil européen Les négociations «difficiles» sur le plan de relance de 750 milliards d'euros présenté par l'Union européenne (UE) ne seront «pas conclues» lors du prochain sommet européen en juin, a prévenu mercredi Angela Merkel, ajoutant que «l'objectif devait être de trouver suffisamment de temps à l'automne pour que les parlements nationaux et le Parlement européen puissent discuter» et que le plan de relance puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2021.



Hier à 14:30 La mosquée al-Aqsa de Jérusalem ouverte dimanche ? La mosquée Al-Aqsa de Jérusalem va rouvrir dimanche après deux mois de fermeture en raison du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi un haut responsable du Waqf, l'organisme qui gère les lieux saints musulmans dans la Ville Sainte. Les détails exacts n'étaient selon l’AFP pas encore finalisés. Difficile de savoir si les deux mosquées sur le site - Al-Aqsa et le Dôme du Rocher - seront ouvertes aux fidèles ou seulement l'esplanade à l'extérieur où les gens prient également.

Hier à 14:27 Costa prolonge la suspension de ses croisières jusqu'au 31 juillet Costa Croisières, marque du numéro un mondial du secteur Carnival, a annoncé ce mercredi prolonger jusqu'au 31 juillet la suspension de ses croisières dans le monde, initialement arrêtées jusqu'à fin juin, en raison de l'épidémie de Covid-19. «Cette décision est liée à l'incertitude d'une réouverture progressive des ports aux navires de croisière et aux restrictions qui pourraient encore être en place pour les déplacements des personnes en raison de la pandémie mondiale de Covid-19», selon le communiqué.

Hier à 14:25 Appel à un cessez-le-feu mondial: le chef de l'ONU déplore l'absence de concrétisation Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré mercredi que son appel le 23 mars à un cessez-le-feu dans le monde pour mieux lutter contre la pandémie de Covid-19 n'ait pas suscité d'actions concrètes. «Un cessez-le-feu mondial aurait créé les conditions d'une meilleure réponse à la pandémie et à la livraison d'aide humanitaire aux personnes les plus vulnérables et ouvert un espace pour le dialogue. Je suis encouragé par les soutiens exprimés. Cependant, ce soutien ne s'est pas traduit dans des actions concrètes», a-t-il dit lors d'une vidéoconférence du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les zones de conflit.



Hier à 14:16 Pandémie: huit États américains en profitent pour restreindre le droit à l'avortement Huit États des États-Unis profitent de la pandémie de coronavirus pour restreindre l'accès des femmes à l'avortement, ont dénoncé mercredi des expertes de l'ONU. Ces États se servent des dispositions exceptionnelles prises pour lutter contre la pandémie - qui permettent de suspendre les procédures médicales jugées non essentielles ou urgentes - pour limiter l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, selon le Groupe de travail sur la discrimination envers les femmes et les filles, composé d'expertes indépendantes. Le Groupe a cité l'Alabama, l'Arkansas, l'Iowa, la Louisiane, l'Ohio, l'Oklahoma, le Tennessee et le Texas.

Hier à 14:12 StopCovid: «Un outil au service du citoyen, pas une menace», selon Belloubet StopCovid est «un outil au service du citoyen et non une menace pour ses libertés», a souligné la ministre de la Justice Nicole Belloubet mercredi à l'Assemblée, [en ouverture du débat sur cette application pour smartphone controversée, censée aider à lutter contre l'épidémie]urlblank:https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/journee-cruciale-pour-l-application-stopcovid-20200527 . «Toutes les garanties ont été prises pour que la vie privée des Français soit respectée», a assuré la garde des Sceaux, en insistant sur «l'utilisation volontaire» de cette application: «à tout moment, à chaque étape, le consentement des personnes sera requis».







Hier à 14:09 Le plan de sauvetage de Lufthansa coince Le sauvetage prévu du premier groupe de transport aérien européen a dû être reporté mercredi: la compagnie Lufthansa a refusé en l'état de l'approuver en invoquant les conditions trop strictes du gendarme européen de la concurrence. Les concessions demandées par l'UE en échange du chèque de l'État allemand de 9 milliards d'euros «affaibliraient» Lufthansa sur ses deux principaux aéroports allemands Francfort et Munich, a expliqué le groupe.



