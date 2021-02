EN MODE DILIGENCE ET «FAST TRACK» Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

La vaccination contre la covid-19 lancée à la fin du mois Les Sénégalais — du moins, certaines catégories d’entre eux — seront vaccinés contre la covid-19 cette fin février. La décision a été annoncée hier par le président de la République en Conseil des ministres. Macky Sall a assuré que le canevas de cette grande […] La vaccination contre la covid-19 lancée à la fin du mois Les Sénégalais — du moins, certaines catégories d’entre eux — seront vaccinés contre la covid-19 cette fin février. La décision a été annoncée hier par le président de la République en Conseil des ministres. Macky Sall a assuré que le canevas de cette grande opération de riposte contre le coronavirus sera en

mode « diligence » et « fast Track ». Seulement le gouvernement est resté muet sur le choix du vaccin à administrer et les ressources financières mobilisées pour acquérir les doses nécessaires. En dehors de l’Initiative COVAX bien sûr !



Source : Source : https://letemoin.sn/en-mode-diligence-et-fast-trac...

