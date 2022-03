ENVOL IMMOBILIER, première entreprise sénégalaise certifiée ISO 9001 – 2015 ENVOL IMMOBILIER, acteur de référence dans les métiers de construction d’infrastructures d’État et de l’immobilier haut de gamme au Sénégal et dans la sous-région, a obtenu le 26 janvier 2022, la certification ISO 9001 - 2015, pour les activités « Exploitation et Maintenance (Prestation de Facility Management et de Maintenance Multi-technique) ».



Délivrée par le cabinet « Apave Certification », cette certification renforce l’engagement de l’entreprise en termes de qualité de travail et de performance pour la satisfaction du client.



ENVOL IMMOBILIER démontre ainsi son expertise et sa volonté de fournir les meilleures compétences humaines et outils techniques performants à ses partenaires, autant en amont qu’en aval des différents projets menés. Cette activité regroupe l’ensemble des services et prestations liés à la gestion opérationnelle d’une infrastructure, et ceci, dans le respect des lois et règlements en vigueur.



Cette certification, confirme tout le sérieux et le professionnalisme qui caractérisent et positionnent ENVOL IMMOBILIER au cœur du développement de l’Afrique.





QUI SOMMES NOUS ?

Envol Immobilier est une société anonyme, au capital de 2 milliards de FCFA, qui a pour mission de participer à la modernisation et à l’urbanisation de l’Afrique. Nous transformons notre environnement avec engagement, détermination et respect. Nous ajoutons continuellement de la valeur pour offrir une qualité de service exceptionnelle.

Partenaire privilégié des Institutions publiques et privées dans la matérialisation de leur vision, Envol Immobilier est également développeur de divers projets d’envergure nationale et internationale.



NOS ACTIVITÉS

Ingénierie, Conseil et Management de projets

Accompagnement des États et donneurs d’ordres sur des projets stratégiques dans différents secteurs d’activités.



Réalisation de Projets d’infrastructures publiques et privées clé en main

Assistance à la Maitrise d’ouvrage

Immobilier haut de gamme

Gestion de projets en Partenariat Public-Privé

Facility management et maintenance multi technique.









