ERDOGAN DÉNONCE FERMEMENT LE RACISME ET POUSSE L'UEFA À AGIR Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre PSG-Basaksehir, stoppée après que Pierre Achille Webo ait été victime de racisme au quart d'heure de jeu, a suscité de vives réactions en Turquie. "Nous soutenons l'attitude honorable de Basaksehir face au racisme, qui est un crime contre l'humanité", a ainsi tweeté le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. Sur Twitter, le président Recep Tayyip Erdogan, proche du club stambouliote, a lui directement condamné "fermement" le racisme et poussé l'UEFA à prendre les mesures nécessaires.



"Le quatrième arbitre a dit 'negro' devant tout le monde ! S'il est écarté du terrain, alors nous reprendrons. Si le quatrième arbitre reste sur le terrain, alors Basaksehir ne reviendra pas", a déclaré Göksel Gümüsdag, président de Basaksehir, à la chaîne de télévision turque TRT Spor avant l'arrêt définitif du match.





Source : Après l'interruption du match PSG-Basaksehir mardi soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé "fermement" le racisme et appelé l'UEFA à prendre les mesures nécessaires.Source : https://www.dakarposte.com/ERDOGAN-DENONCE-FERMEME...

Accueil Envoyer à un ami Partager