ETAT D'URGENCE : Une nouvelle décision attendue ce lundi

« Suite aux recommandations du corps médical j’ai décidé de décréter l’état d’urgence sur deux régions : sur l’étendue de la région de Dakar et celle de Thiès à compter du 6 janvier », indiquait Macky Sall le 5 janvier dernier dans la soirée, non sans ajouter : "Cet état d’urgence sera assorti d’un couvre-feu allant de 21 heures à 5 heures du matin dans ces deux régions qui consacrent plus de 90% des cas de Covid-19 au plan national".





D'Après libération, douze jours après cet état d'urgence assorti du couvre-feu, sanctionné à ses débuts par des manifestations, une nouvelle décision est attendue demain. Le couvre-feu sera-t-il maintenu ou levé ? Sera-t-il étendu à d'autres localités? Y'aura-t-il ou non de nouvelles restrictions? Réponses ce 18 janvier.

Source : https://www.exclusif.net/ETAT-D-URGENCE-Une-nouvel...