ÉTATS-UNIS: UN JEUNE DE 17 ANS ARRÊTÉ POUR LE MEURTRE DE SES PARENTS, ACCUSÉ DE COMPLOT POUR ASSASSINER TRUMP

Un jeune de 17 ans accusé d'avoir tué ses parents est aussi soupçonné d'avoir voulu assassiner Donald Trump pour semer le chaos et sauver la "race blanche".



Un double meurtre sur fond de complot contre Donald Trump. Un adolescent du Wisconsin est accusé d'avoir tué sa mère et son beau-père dans le cadre d'un projet plus large d'assassiner le président américain, rapporte NBC News.



Le FBI soupçonne Nikita Casap, 17 ans, d'avoir tué ses deux victimes par balles et d'avoir vécu avec leur cadavre en décomposition pendant deux semaines. Le corps de la mère a été retrouvé au domicile familial dans un couloir sous un tas de serviettes, et celui du beau-père à l'étage sous une pile de vêtements.





Le jeune homme s'est ensuite enfui à bord de la voiture de son beau-père avec une arme, des passeports, le chien de la famille et 14.000 dollars en espèce. Il a été arrêté fin février au Kansas après avoir grillé un stop.



Secte néonazie



Selon le FBI, Nikita Casap aurait planifié ces meurtres pour financer un projet d'assassinat de Donald Trump pour sauver la "race blanche". Plusieurs documents néonazis ont été découverts dans son téléphone dont des photos d'Adolf Hilter et un manifeste antisémite.



L'adolescent a révélé ses plans à d'autres personnes sur TikTok et Telegram, et s'est présenté comme un adepte de l'Ordre des Neuf Angles, que le FBI décrit comme une secte néonazie qui "prône l'utilisation de la violence et du terrorisme pour renverser les gouvernements et détruire la civilisation moderne".



Pour mettre en œuvre ses plans, Nikita Casap avait dépensé de l'argent pour acquérir un "drone doté d'un mécanisme de largage" pour envoyer "un explosif, un cocktail Molotov ou un poison topique très puissant" sur une cible.

bfMTV