EXCLUSIF LERAL - Sa santé, problèmes de l’éducation, réalisations du Chef de l’Etat, Boun Abdallah DIONE dit tout ! Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2019 à 23:27 | | 0 commentaire(s)| Ils ont été très nombreux à venir participer au Séminaire de partage aujourd’hui : membres du GIG, sympathisants de l’APR, autorités et ministres.

Beaucoup de sujets ont été développé lors de cet événement notamment les réalisations visibles du chef de l’Etat, son engagement à développer le pays, la formation et le financement des jeunes à divers structures comme la DER, l’ANPEJ etc….



Mouhamed DIONE a parlé de sa maladie mais aussi du soutien du Président Macky SALL : « Le président m’a aidé à me soigner, j’ai fait 2 mois à l’extérieur maintenant ça va très bien … »



Il a aussi rappelé les projets en cours comme le programme «0 déchet » qui a pour objectif de rendre propre la cité. Et ceci ne se fait pas tout seul, il faut une mobilisation massive des jeunes de toutes les localités.



