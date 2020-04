EXCLUSIF/SAISIE DE DROGUE AU LARGE DE DAKAR : La Cour suprême s’oppose à la libération de Mbaye Hadj et Cie L’ingénieur Mbaye Hadji, lauréat de la deuxième édition de l'incubateur solaire (voir photo), Alpha Ba, Silèye Diallo et Oumou Khairy Kane restent en prison. Ecroués dans l’affaire des 750 kilogrammes de drogue saisis au large de Dakar, ces derniers avaient bénéficié d’une liberté provisoire. Le parquet, qui était contre cette décision du doyen des juges, avait fait appel. La Cour suprême vient de donner raison au ministère public en infirmant l’ordonnance du doyen des juges.

