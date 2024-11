EXPO "DEVOIR DE MÉMOIRE", UN MODÈLE D’ENGAGEMENT CULTUREL Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Le programme promeut un travail d’équipe en créant trois vitrines d’art en dialogue, rendant hommage aux artistes disparus, explorant les migrations et valorisant le rôle de la femme dans la société. Prévue à l’île de Ngor, dans le cadre de la Biennale de Dakar, l’exposition ‘’Devoir de mémoire’’ est constitutif d'un triplé visant, selon Adjaratou Faye de Creative District, à asseoir un travail collaboratif et d'équipe, créant trois vitrines d'art en dialogue sur le passé et sur le présent, à travers l'hommage aux artistes disparus, l'exploration de mouvements migratoires et la valorisation du rôle de la femme dans la société. Dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain Dak'Art 2024, Creative District, spécialisé dans l'accompagnement, la formation et la production de projets culturels, organise une exposition autour de la thématique ‘’Devoir de mémoire’’. Cette exposition, qui se décline en axes, aura lieu du 7 novembre au 31 décembre à Keur Yaadikoone, collaborateur de ce projet de co-construction. Le vernissage aura lieu le 15 novembre, moment phare de cet événement. La première activité est intitulée "Honneur à la mémoire des artistes disparus". Cette section vise à rendre hommage à des figures emblématiques de l'art sénégalais, notamment Joe Ouakam, Djibril Diop Mambéty, Samba Félix Ndiaye, Bouna Médoune Sèye et Mouhamadou Douts Ndoye. ‘’Ces artistes ont profondément marqué le paysage artistique et culturel du Sénégal, et ont, dans leur parcours, suscité les interrogations des spectateurs sur des sujets sociaux et éthiques ouvrant une porte sur le dialogue", a indiqué Mamadou Ndiaye, agent à Keur Yaadikoone. Il note d’ailleurs que l'engagement de Keur Yaadikoone, c'est d'’’offrir un cadre de mémoire et une plateforme de promotion artistique, dans le sillage des objectifs de Dak’Art visant à élargir les possibilités des artistes africains faiblement représentés dans les événements internationaux, mais aussi participer à l'élaboration de discours sur l'esthétique adaptée au continent africain’’. La deuxième activité est ‘’La traversée des pirogues’’, vecteur culturel dans le courant migratoire. Ce volet invite les artistes à explorer la pirogue comme symbole de transmission culturelle, de migration et d'échanges entre civilisations, d’après Adjaratou Kosse Faye de Creative District. ‘’La traversée devient ainsi une métaphore du voyage, de la quête identitaire et du dialogue interculturel. L'ambition est de construire un pont entre les acteurs culturels d'Afrique et d'Europe’’. Pour cela, seront exposés des artistes tels que Zineb Bennani-Smires (Maroc), Aurore Venot (France), Gloire Isuba (RDC), Idriss Kitota (RDC), Emmanuel Koto (RDC), Dean Marshall Momble (CI) ou encore Catheris Mondombo (RDC), avec la collaboration de la fondation Maono. Il s’agit d’explorer les thématiques de la migration et de l'identité à travers l'art. Il y a une troisième activité : ‘’L’éveil féminin’’. Celle-ci, à travers une exposition collective d’artistes d’horizons divers, met en avant des perspectives féminines, des animations interactives et des discussions sur les défis et les succès des femmes dans le monde de l’art. L’objectif est de mettre en lumière les contributions positives des femmes et leur rôle dans la société. Les artistes exposants sont des plasticiens venant de divers pays d'Afrique. ‘’Le programme d'exposition ‘Devoir de Mémoire’ est constitutif d'un triplé, visant à asseoir un travail collaboratif et d'équipe, créant trois vitrines d'art en dialogue sur le passé et sur le présent, à travers l'hommage aux artistes disparus, l'exploration de mouvements migratoires et la valorisation du rôle de la femme dans la société’’, a relevé Adjaratou Faye. En outre, au-delà des expositions et des discussions, il est prévu de la danse traditionnelle léboue avec les percussions du théâtre national Daniel Sorano, des formations en photo, en DJing, etc., une soirée slam au coucher du soleil avec feu de camp, une résidence d’artistes venant de plusieurs pays et des projections de films pour rendre hommage à Djibril Diop Mambéty, Félix Samba Ndiaye, etc. Ainsi, les organisateurs veulent que l’exposition sur l'île de Ngor, avec son thème "Devoir de mémoire", se positionne comme un événement phare qui ne se limite pas à l’exposition d'œuvres d’art, mais qui propose une véritable expérience immersive et engagée. Pour eux, grâce à des récits artistiques puissants et à une programmation variée d'activités interactives, cet événement aspire à transformer les perceptions et à créer un espace de réflexion, d’analyse et de compréhension. Source Logo: Enquete Primary Section: Culture Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/culture/expo-devoir-de-me...

