EXRAITE DE SA CELLULE ET MISE A LA DISPOSITION DU COMMISSARIAT DE GRAND YOFF : Falla Fleur sous le coup d’une autre procédure ; elle a été interrogée hier et finalement conduite à l’ex Cto Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2023 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|





A croire que le sort s’est acharné sur Ndèye Fatou Fall plus connue sous le pseudonyme de Falla Fleur. Ses déboires avec la justice sont loin d’être finis. Alors qu’elle attend le verdict de son procès, une autre procédure a été ouverte à son encontre. Hier, elle a été transportée au commissariat de Grand-Yoff pour une sortie irrégulière de correspondance dans laquelle elle aurait dénigrée l’administration pénitentiaire. Interrogée pendant des heures, elle a été conduite finalement à l’Hôpital général de Grand Yoff, parce qu’elle avait des problèmes de santé. Néanmoins, elle risque un déferrement devant le Procureur.



Alors qu’elle attend d’être fixée sur son sort dans la procédure qui lui avait valu une inculpation pour appel à l’insurrection et un placement sous mandat de dépôt ainsi qu’un procès, Ndèye Fatou Fall dite Falla Fleur se voit installée dans une autre procédure qui risque de lui valoir le prolongement de son séjour carcéral. Selon Me Khoureychi Bâ qui a donné l’information, la dame a été mise à la disposition du commissariat de Grand-Yoff par la direction de la Maison d’arrêt des femmes. Que lui reproche-t-on ? Selon Me Bâ, « il lui est reproché une tentative de sortie irrégulière de correspondance dénigrant l’administration pénitentiaire ». Des faits qui pourraient lui valoir une autre procédure d’instruction et par là un autre mandat de dépôt. Mais, tout dépend du traitement que fera le procureur de la République de cette affaire. Selon son avocat, elle court tout droit vers un déferrement.

Par ailleurs, au cours de son interrogatoire hier, informe son avocat, Falla Fleur a demandé à prendre ses cachets pour soulager ses maux de tête ainsi que la pompe qui l’aide à mieux respirer. Par méfiance ou par prudence, le commissaire a ordonné qu’on l’emmène à l’Hôpital général de Grand-Yoff. En fait, si l’on en croit toujours la robe noire, lorsqu’elle a été placée sous mandat d dépôt le 7 juin dernier, « elle a été affaiblie par plus de 4 mois d’une captivité éprouvante, sortant depuis hier (avant-hier) seulement de 14 jours d’une seconde diète aux séquelles visibles », souligne Me Khoureychi Bâ.

Cette affaire, soulignons-le, est arrivée au moment où Falla Fleur était en attente du verdict de son procès du 12 octobre dernier devant le Tribunal correctionnel pour des faits d’appel à l’insurrectionnel. Dans ce dossier, le Procureur avait requis 3 ans de prison ferme, après avoir visé les faits d’appel à l’insurrection, actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d’effet.

Alassane DRAME







Source : Source : https://www.jotaay.net/EXRAITE-DE-SA-CELLULE-ET-MI...

Accueil Envoyer à un ami Partager